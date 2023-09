Rally Montelongo: Afinal, foi Rui Borges o vencedor no Promo Norte | AutoSport

A dupla Rui Borges/Luís Ribeiro (Citroen C3 N5) foi a vencedora, este sábado, da prova do Campeonato Promo Norte no Rally Montelongo, já que depois de retificados os tempos, já que, inicialmente e por lapso, não havia sido contabilizada nas contas da cronometragem da organização uma penalização de estrada (1 minuto) a Jorge Carvalho e Fábio Reis (Peugeot 206 R2), os mais rápidos no somatório das seis classificativas do dia.

Deste modo, Borges festejou o triunfo em Fafe e Tiago Caetano (Peugeot 206 RC) ascendeu à segunda posição, com Carvalho no último lugar do pódio.

De igual modo, e pela mesma razão (penalização de 1 minuto por entrar por avanço num controlo horário), no Start Norte o mesmo Jorge Carvalho, que havia terminado o rali em segundo, caiu para o terceiro lugar, por troca com o já referido Tiago Caetano, que assim saiu de Fafe com duas segundas posições.

CLASSIFICAÇÕES FINAIS

Promo Norte (oficial):

1º, Rui Borges/Luís Ribeiro (Citroen C3 N5), 40.43.6

2º, Tiago Caetano/Luís Boiça (Peugeot 206 RC), a 30.3

3º, Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2), a 32.08

4º, Francisco Costa/Rui Araújo (Citroen Saxo Kit Car), a 43.2

5º, Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Peugeot 206 GTi), a 47.1

Start Norte (oficial):

1º, António Neto/Francisco Martins (Peugeot 208 R2), 40.14.3

2º, Tiago Caetano/Luís Boiça (Peugeot 206 RC), a 59.6

3º, Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2), a 1.02.1

4º, Francisco Costa/Rui Araújo (Citroen Saxo Kit Car), a 1.12.5

5º, Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Peugeot 206 GTi), a 1.16.4