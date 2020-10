Rally Fafe/Montelongo: “13h20 minutos de marretadas…” (vídeo)

Foram 13h20m de trabalho duma equipa de mecânicos liderada pelo português Marco Moreiras, que colocaram o VW Polo de Oliver Solberg como novo. Quando o carro chegou à assistência e se começou a avaliar os estragos, Marco Moreiras estava dividido: “Quando vi o carro pela primeira vez, pensei que era missão impossível mas começámos a tentar reconstruir toda a secção traseira do carro. Até o Petter (Solberg) e a esposa (Pernilla) trabalharam connosco durante a noite. Ao todo, foram 13 horas e 20 minutos de trabalho, muito tempo à marreta!”, afirmou o mecânico português.

O certo é que, quando acordaram, Oliver Solberg e Aaron Johnston tinham um carro praticamente imaculado à sua espera. O Polo GTi R5 foi depois alvo de uma inspeção dos comissários técnicos da FIA, que validaram as condições de segurança do carro alemão e permitiram à dupla alinhar no primeiro troço, às 09h00. Aí, Solberg fez o segundo melhor tempo, a apenas 0,1s do seu grande rival na luta pelo título, Alexey Lukyanuk, com uma estonteante média de 116.8 km/h… “Os mecânicos fizeram um trabalho fantástico! Trabalharam a noite toda sem descanso.”, afirmou o jovem piloto sueco.