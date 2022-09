Rally dos Sertões, Nuno Corvo: mundo de aventuras | AutoSport

Caminhamos a passos largos para o final da 30ª edição do Rally dos Sertões que termina a 10 de Setembro em Salinópolis depois de ter arrancado no passado dia 26 de Agosto de Foz do Iguaçu no Paraná. A dupla estreante Nuno Corvo/José Camilo inscrita pela Varela Can-Am Monster Energy aos comandos de um Can-Am Maverick continua firme no objetivo de terminar a corrida e faz-nos aqui o ponto da situação. Recuperamos ainda alguns episódios de dias anteriores.