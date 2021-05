Rally de Portugal histórico de regresso | AutoSport

Após o adiamento da prova em 2020 devido às restrições impostas em toda a Europa pela pandemia de Covid-19, o Rally de Portugal Histórico está de regresso à estrada este ano.

A prova do Automóvel Club de Portugal decorrerá entre os dias 4 e 10 de outubro e, como é habitual, terá o seu início e fim nos Jardins do Casino Estoril, com o encerramento a coincidir uma vez mais com o Classic Week de Cascais.

Mantendo-se fiel a si próprio, o Rally de Portugal Histórico vai contar com cerca de 2.000 km de extensão total com o pelotão a cruzar o Centro e Norte do País por duas vezes ao longo cinco dias de competição em estrada, terminando com a incontornável Noite de Sintra.