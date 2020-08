Rali Vinho Madeira, Vítor Sá: “Terminar o rali e vencer a nossa categoria”

Vítor Sá e Rubina Gonçalves correm no Rali Vinho Madeira, aos comandos de um Citroën DS3 R3T Max, bem diferente dos carros que guiou há década e meia, com que, por exemplo, venceu a prova à geral, o Peugeot 306 Maxi Kit Car. Vítor Sá participa nesta edição da prova que venceu em termos absoluto em 2004 com a ambição de “terminar o rali e vencer a nossa categoria. Esperamos não ter os azares que tivemos na Calheta e pretendemos estar competitivos. Nesse sentido realizamos pequenas alterações ao acerto e a algum material da nossa viatura e esperamos que estas se traduzam em melhoramento que pode ser significativo”.

Atualmente com 55 anos de idade, Vítor Sá estreou-se nos ralis em 1988 com um Renault 5 GT Turbo. Entre 1989 e 1991 integrou a equipa Toyota Madeira e no ano seguinte obteve o seu primeiro título regional ao volante de um Ford Sierra RS Cosworth. Viria ainda a ser campeão local mais dez vezes tripulando carros como o Subaru Impreza 555, Subaru Impreza WRC, Peugeot 306 Maxi, Peugeot 206 S1600, Renault Clio S1600, Fiat Punto S2000 e Peugeot 207 S2000. Após uma longa pausa, regressou à atividade o ano passado com um Citroën DS3 R3T.

Foto Facebook Vítor Sá