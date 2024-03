Rali Vieira do Minho: já com meia centena de inscritos | AutoSport

O Rali Vieira do Minho foi oficialmente apresentado pelo Motor Clube de Guimarães. Num evento que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso Barbosa, e de Emanuel Moreira, responsável máximo do Motor Clube de Guimarães, foram apresentadas as principais novidades do evento que promove fortemente a vertente desportiva do município nortenho e revelado o total de inscritos até ao momento, número esse que já chegou à meia centena!

Para Emanuel Moreira, “este será o melhor Rali Vieira do Minho de sempre! O Motor Clube de Guimarães está apostado em tornar este rali num evento de referência e por isso fizemos a aposta nos prémios monetários que, rapidamente chamaram a atenção de 50 participantes já inscritos”, começou por destacar o líder do MCG que realçou ainda a preocupação da organização com a sustentabilidade. “A ação de reflorestação realizada reforça o nosso interesse em reduzir o impacto do rali para a nossa sociedade. É um pequeno passo, mas uma atitude muito importante no que toca à redução de emissões de CO2 para a atmosfera”, reforça.

O Rali Vieira do Minho arranca no dia 29 de Março e prolonga-se para o dia de sábado,. Conheça os horários da prova e os prémios monetários que a prova irá oferecer:

Prémios Monetários*

Vencedor Geral: 1000,00€

Vencedor Promo: 500,00€

Vencedor Start: 500,00€

Vencedor Clássicos: 500,00€

Vencedor City Stage: 250,00€ * (não acumuláveis entre si)

Horários

Sexta-feira: PEC 1 – Nascente do Ave 1 – 15h08

PEC 2 – Nascente do Ave 2 – 18h11 Sábado

PEC 3 – Senhora da Fé 1 – 10h03

PEC 4 – Campo de Tiro 1 – 10h34

PEC 5 – Super Especial – 11h50

PEC 6 – Senhora da Fé 2 – 14h20

PEC 7 – Campo de Tiro 2 – 14h51

City Stage – Vieira do Minho – 16h07