Rali Serras de Fafe e Felgueiras adiado? Aguardam-se decisões oficiais

A Fafe TV avançou com a notícia que o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, prova que está prevista para ser o arranque do Europeu de Ralis e também do Campeonato de Portugal de Ralis, poderá ser adiada, já que a pandemia de Covid-19 dificilmente permitirá que a prova decorra sob a normalidade desejada. A TV fafense cita como fonte a Câmara Municipal de Fafe, mas o AutoSport sabe que a decisão dependerá do que a FIA e o Eurosport decidirem, sendo que o Promotor do ERC está a tentar encontrar soluções para levar em frente o seu plano de arrancar o ERC com um conjunto der três provas, Fafe, açores e Canárias, tendo em conta uma poupança orçamental com eventos que permitam deslocações menores. O Rally Serras de Fafe e Felgueiras está previsto para 12 a 14 de março, o Azores Rallye, 25 a 27 de março, e por fim o Rally Islas Canarias, 6-8 de maio, e o que o Eurosport pode estar a ponderar é fazer exatamente a mesma coisa mas em datas posteriores.

Só que, tratando-se de três eventos diferentes, a questão é muito mais difícil de resolver.

Quanto ao CPR, tal como Ni Amorim referiu ao AutoSport, os calendários FIA têm primazia face aos nacionais e por isso a ideia é adaptá-los às resoluções da FIA. Carlos Cruz, presidente da Demoporto revelou ao AutoSport que a ‘sua’ prova está pronta, agora só resta aguardar por decisões, sendo certo que é de opinião que dificilmente a prova se poderá realizar na data para que está neste momento agendada.

A juntar a esta questão há ainda o Azores Rallye, que a dois meses do início da prova, ainda não tem o aval das entidades de saúde e do Governo Regional para a sua realização. A juntar a isto a prova não deverá fazer parte do calendário do CPR de 2021, já que a FPAK decidiu deixar este ano os Açores e o Algarve de fora.

Portanto, é no meio de todo este turbilhão de situações que se tem de aguardar por definições, começando pela FIA.

Resumindo tudo isto, é muito difícil que o ERC e o CPR arranquem a 12/14 de março em Fafe, pois apesar de estarmos a dois meses do evento, alguns dos principais responsáveis do nosso ‘motorsport’ acreditam que dificilmente será possível fazê-lo, pelo que o mais provável será um adiamento. Seja como for, a decisão oficial ainda não é conhecida. Na verdade e isto agora é apenas a nossa opinião, dificilmente se poderão fazer provas de estrada antes de meados de abril, e para isso é preciso que a pandemia abrande, como se espera que possa acontecer.

Tal como acontece com o resto do nosso país e em todas as atividades, depende como conseguirmos controlar o vírus…