Rali do Algarve, Lucas Simões: “Evoluir, conhecer melhor as provas, este é o nosso ano zero no CPR” (áudio) | AutoSport

Depois de dois ralis em 2021 com o Hyundai i20 R5, e outros três no ano passado com o mesmo carro, Lucas Simões trocou este ano para o Ford Fiesta Rally2, sendo este Rali do Algarve a sua segunda prova com o carro. Depois do sexto lugar do CPR, no Rali Serras de Fafe, Lucas Simões e Nuno Almeida tiveram nesta prova um pouco mais de dificuldades pois o piloto não tinha quaisquer referências da prova, ao contrário do que sucedeu em Fafe. Terminaram no nono lugar da geral, oitavo do CPR. Segundo Lucas Simões: “foi um rali complicado, tirei boas ilações, é um rali muito rápido, o objetivo era chegar ao final e aprender no máximo possível de quilómetros. Evoluir é importante, conhecer melhor as provas, este é o nosso ano zero no CPR, portanto era ver onde nos posicionamos e sempre a tentar evoluir para também ganhar mais confiança”, disse.