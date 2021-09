Rali de Santo Tirso: Rui Francisco Soares, hoje, do lado de ‘dentro’ | AutoSport

Rui Francisco Soares, engenheiro de Elfyn Evans na Toyota Gazoo Racing tem hoje um dia diferente: corre no Rali de Santo Tirso com a navegadora Bia Pinto ao lado, num Subaru Impreza, que desde há muito tempo foi vendo, aos poucos, a luz do dia, até se tornar num carro de ralis, com as cores oficiais e tudo: “o projeto nasceu em 2010 quando comprei um Subaru de estrada. Depressa decidi convertê-lo para rali para concretizar o meu sonho de fazer um rali com o meu pai e com um carro feito por mim. Desde janeiro de 2011 ‘colecionava’ peças e ferramentas que me permitissem concluir a construção do carro…”, disse-nos há alguns anos. E ele aí está, novamente fora da garagem, no Rali de Santo Tirso. É costume ajudar os pilotos a dar o melhor de si, hoje é dia duma perspetiva diferente da habitual.