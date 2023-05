Rali de Portugal vai compensar emissões que ‘gastar’… | AutoSport

As emissões de carbono dos mais de 96 mil litros de combustível consumidos durante os quatro dias da prova do Automóvel Club de Portugal vão ser compensadas pela bp Portugal através do bp Target Neutral (bp Target Neutral). O ACP estimou um consumo de mais de 96 mil litros de combustível – gasolina 98, gasolina WRC, gasóleo e jet fuel – para todos os veículos intervenientes na prova: carros de competição, organização, controlo, segurança, helicópteros, GNR e Bombeiros.

A bp Portugal, através do bp Target Neutral, vai compensar as emissões de carbono calculadas do combustível consumido durante o WRC Vodafone Rally de Portugal. As emissões de carbono são calculadas numa base Tank to Wheel, abrangendo apenas o consumo do combustível durante a prova. O bp Target Neutral retirará a quantidade equivalente de créditos de carbono, gerados por projetos globais que reduzem as emissões, alguns dos quais contribuem para melhorar a vida de milhões de pessoas através de um melhor acesso à energia, saúde, educação e emprego.

Os créditos de carbono provêm de projetos de redução das emissões, que são verificados de forma independente e, além de reduzirem as emissões de carbono, alguns contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

As boas práticas ambientais são uma marca do WRC Vodafone Rally de Portugal que, detém, desde 2017, o nível máximo de acreditação ambiental por parte da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Denominada “Achievement of Excellence”, esta acreditação ambiental é obrigatória desde 2018 para todos os ralis do campeonato do mundo.

A redução de consumo de papel, comunicação ambiental e formação, prevenção de poluição do solo e da água, transporte e gestão integrada de resíduos sólidos, são os pontos auditados pela FIA para atribuir a certificação.

O relevo do WRC Vodafone Rally de Portugal na defesa da sustentabilidade ambiental foi ainda destacado pelo Comité Olímpico Internacional como o primeiro caso de sucesso do desporto motorizado para a sustentabilidade ambiental.

FOTO Freepik