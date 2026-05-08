Rali de Portugal: Gonçalo Henriques em “pressão alta”no CPR

Ao volante de um Hyundai i20 Rally2, Gonçalo Henriques terminou o primeiro dia do Rali de Portugal na segunda posição nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Após a conclusão das três primeiras Provas Especiais de Classificação (PEC), o piloto encontra-se a uns curtos 5,9 segundos do líder da prova, Rúben Rodrigues, assumindo-se em pleno como um candidato à vitória final.

A prestação da equipa pautou-se pela consistência e por uma adaptação progressiva às exigências do percurso.

A prova de Gonçalo Henriques começou com um ritmo seguro na PEC1, onde registou o terceiro melhor tempo, uma marca dividida em empate com Pedro Almeida. Contudo, foi na PEC2 que o piloto da Hyundai evidenciou o seu verdadeiro andamento, vencendo o troço e saltando diretamente para o segundo posto da classificação geral do CPR. Na terceira e última especial do dia, Henriques soube gerir o andamento para consolidar a posição, mantendo a diferença para a frente da corrida perfeitamente controlada.

O balanço da etapa inaugural é encarado com otimismo. Em declarações no final do dia, Gonçalo Henriques sublinhou que a planificação traçada foi integralmente cumprida, destacando a importância de encontrar um compromisso entre a rapidez e a segurança nas exigentes estradas lusas.

“O dia correu-nos bem. É óbvio que gostávamos de estar na liderança do CPR, mas estamos em segundo”, afirmou o piloto, garantindo estar confortável com a sua posição atual. Henriques explicou que a estratégia passou por “adotar um ritmo rápido, mas cauteloso, sem correr riscos”, o que permitiu à equipa perceber o seu nível competitivo face à concorrência direta. “A nossa diferença para o primeiro é curta e estamos onde queremos estar”, sintetizou.

Com a liderança a menos de seis segundos de distância, o foco vira-se agora para a etapa seguinte. O piloto não esconde o entusiasmo por competir em estradas que conhece bem e promete um ligeiro aumento de agressividade, embora sem descurar a fiabilidade do equipamento.

A vantagem de correr em ‘casa’

“Amanhã é um dia bastante longo, feito quase na totalidade na minha zona. Vamos com mais confiança e tentar imprimir um ritmo um bocadinho mais forte”, perspetivou. Ainda assim, a preservação do Hyundai i20 Rally2 continua a ser uma prioridade absoluta para a equipa, com o piloto a frisar a necessidade de andar sempre seguro e de “não comprometer a mecânica do carro”.

Com a estratégia bem delineada, o objetivo final para esta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis não deixa margem para dúvidas: “Vamos esperar para lutar pela vitória e queremos dar o nosso melhor para, no fim, sermos vitoriosos nesta prova”.