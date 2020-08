Rali Alto Tâmega, Vítor Pascoal: “Ganhámos em 2019, mas este ano o percurso é bastante diferente”

Vítor Pascoal regressa no próximo fim de semana a uma prova que venceu à geral em 2019, o Rali Alto Tâmega. Piloto do Baião Rally Team, navegado por Ricardo Faria, vai desta vez focar-se em levar o Porsche 991 GT3 Cup a novo triunfo no Campeonato de Portugal de Ralis GT.

O bicampeão nacional abriu a temporada com uma vitória no CPR GT em Castelo Branco e agora quer repetir esse feito no asfalto do Rali Alto Tâmega, uma prova que venceu à geral em 2019. Vítor Pascoal, que este ano também já ganhou entre os GT na Rampa Porca de Murça, sabe que os veículos R5 deverão agora ocupar os primeiros lugares da geral no Alto Tâmega, concentrando-se por isso em lutar pela pontuação máxima no CPR GT: “É um facto que ganhámos o Rali Alto Tâmega em 2019, mas este ano a prova tem um percurso bastante diferente e só mantém uma secção que é bastante penalizadora para os Porsche”, referiu Vítor Pascoal.“Em condições normais, os R5 serão carros imbatíveis à geral, por isso o nosso grande objetivo é tentar ganhar entre os GT e dar mais um passo seguro na luta pelo título. Tem sido uma fase exigente para todos e a nossa equipa não é exceção. Vamos tentar retribuir o esforço e dar mais uma vitória aos nossos patrocinadores”, afirmou o piloto do Baião Rally Team.

A edição de 2020 do Rali Alto Tâmega terá um total de seis classificativas de asfalto (duas no sábado e quatro no domingo), divididas entre os concelhos de Chaves e Boticas, num percurso de 101,04 quilómetros cronometrados.