Racing Sound Fest: Alex Areia e Diogo Tavares dividem triunfos nos 420R | AutoSport

Parte das CRM Racing Series, o Super Seven by Toyo Tires ocupou o seu lugar no programa desportivo do Racing Sound Fest como “cabeça de cartaz”. A grelha dedicada aos Caterham 420R deu espetáculo com Alex Areia e Diogo Tavares a destacarem-se.

Alex Areia o mais rápido na Qualificação.

Com apenas 15 minutos para marcarem o seu tempo mais rápido ao longo dos 4 km da pista do Estoril. Alex Areia (Speedy Motorsport), na primeira tentativa, colocou o carro #71 no primeiro lugar da

tabela. Logo atrás de si, e por apenas 127 milésimas de segundo, o Lourenço Monteiro (Speedy Motorsport). No terceiro posto, Tomás Guedes (Speedy Motorsport), logo seguido por Sérgio Saraiva (Speedy Motorsport) e Diogo Tavares (CRM Motorsport). Nuno Afonso (ADESS) conseguiu ser o sexto mais veloz superando Ginho Rodrigues (Gianfranco Motorsport) e Gonçalo Lobo do Vale (BCM

Sports). Bernardo Bello (CRM Motorsport) e J.J. Magalhães (Teaam Nuoorte) completaram o TOP-10 que ficou separado por apenas 1,1 segundos. Entre os 420R Gentleman, o mais rápido foi Guilherme dal Maso (CRM Motorsport) seguido de Bruno Knudsen (CRM Motorsport) e Duarte Lisboa assistido pelo Teaam

Nuoorte.

Alex Areia vence com a estratégia perfeita

No arranque, quem teve a melhor reação ao semáforo foi Alex Areia (Speedy Motorsport) que surpreendeu os seus companheiros de equipa Lourenço Monteiro, Tomás Guedes e Sérgio Saraiva e tomou a cabeceira do pelotão. Estes 4 pilotos iniciaram aqui uma disputa pela liderança da corrida onde Diogo Tavares (CRM Motorsport) assistia de perto, esperando o mais pequeno deslize para capitalizar mais um lugar.

Tomás Guedes passou para a liderança do pelotão à 5ª volta, mas Areia não queria deixar escapar a vitória e na saída da parabólica Ayrton Senna, o piloto de Esposende, “colou-se” na traseira do seu companheiro de equipa aproveitando ao máximo o efeito de aspiração e atacou a liderança recebendo a bandeirada de xadrez na frente da corrida por apenas 2 milésimas de segundo. O atual líder da classificação, Tomás Guedes teve que se contentar com o segundo posto, amealhando preciosos pontos para o campeonato. Mais atrás, um “pequeno” pelotão composto por Sérgio Saraiva (Speedy Motorsport), Lourenço Monteiro (Speedy Motorsport), Diogo Tavares (CRM Motorsport), J.J. Magalhães (Teaam Nuoorte), Gonçalo Lobo do Vale (BCM Sports), Bernardo Bello (CRM Motorsport), António Correia (Speedy Motorsport) e André Correia (André Vilar Pneus) que conseguia uma recuperação notável conseguindo completar o TOP-10 desta primeira corrida.

Na categoria Gentleman, a liderança esteve quase sempre nas mãos de Guilherme dal Maso (CRM Motorsport), no entanto, um desentendimento com outro concorrente da categoria PRO fez com que o jovem piloto perdesse a liderança para Bruno Knudsen (CRM Motorsport) na derradeira volta da corrida. Dal Maso subia assim ao lugar intermédio do pódio nesta primeira corrida do fim de semana. Knudsen era quem tinha motivos para sorrir, o piloto de Cascais conseguia assim mais uma vitória o que o permitiu aumentar a sua liderança pontual na classificação. Ricardo Pedrosa (ZOME Racing Team) completou o pódio da categoria na frente de Duarte Lisboa (Teaam Nuoorte) e Leandro Martins (CRM Motorsport).

Alex Areia bisa no Racing Sound Fest

Com os 10 primeiros classificados da primeira corrida a serem invertidos de modo a formar a grelha de partida para a segunda corrida. André Correia (André Vilar Pneus) era quem arrancava da Pole Position com António Correia (Speedy Motorsport) a seu lado. Bernardo Bello (CRM Motorsport) e Gonçalo Lobo do Vale (BCM Sports) a formarem a segunda linha da grelha de 32 Caterham 420R, J.J.Magalhães(Team Nuoorte) arrancava lado a lado com Diogo Tavares (CRM Motorsport) na frente da dupla de pilotos da Speedy Motorsport, Lourenço Monteiro e Sérgio Saraiva. Tomás Guedes (Speedy Motorsport), Alex Areia (Speedy Motorsport), João Aguiar Branco (Speedy Motorsport) e Bruno Knudsen (CRM Motorsport) completavam o TOP-10.

Com um bom arranque, Alex Areia (Speedy Motorsport) assumiu a liderança do pelotão para nunca mais a largar. O piloto de Esposende conseguiu defender-se das investidas primeiro por parte de Gonçalo Lobo do Vale (BCM Sports) e depois de Lourenço Monteiro (Speedy Motorsport). Monteiro apesar de se tentar superiorizar a Areia teve que se preocupar com os fortes ataques de Diogo Tavares (CRM Motorsport). Mais atrás deste grupo, Gonçalo Lobo do Vale tentava impor um forte ritmo para “fugir” de J.J. Magalhães (Teaam Nuoorte), Bernardo Bello (CRM Motorsport), André Correia (André Vilar Pneus) e Sérgio Saraiva (Speedy Motorsport). Com o completar dos 20 minutos, Alex Areia triunfava pela segunda vez no fim de semana na frente do seu colega de equipa Lourenço Monteiro e de Diogo Tavares (CRM Motorsport). Seguiram-se J.J.Magalhães (Team Nuorte), Gonçalo Lobo do Vale ( BCM Sports), André Correia (André Vilar Pneus), Bernardo Bello (CRM Motorsport), Sérgio Saraiva (Speedy Motorsport) e António Correia (Speedy Motorsport) e Guilherme dal Maso (CRM Motorsport) completaram o TOP-10 da 420R PRO.

Entre os 420R Gentleman, Bruno Knudsen foi forçado a abandonar a corrida prematuramente devido a um desaire mecânico, entregando a luta pelo lugar mais alto aos seus adversários. Com o cair da bandeirada de Xadrez foi Ricardo Pedrosa (ZOME Racing Team) que passava em primeiro lugar na frente de Duarte Lisboa (Teaam Nuoorte) e Ricardo Rajani (Zome Racing Team).

Diogo Tavares vence em casa a derradeira corrida do Racing Sound Fest

Como dita o regulamento, a grelha de partida é decidida pelos resultados da corrida anterior, onde os 10 primeiros classificados são posicionados de forma inversa. Com isto, era Guilherme dal Maso a partir da Pole Position para última corrida do fim de semana. Dal Maso arrancava na frente de António Correia (Speedy Motorsport), Sérgio Saraiva (Speedy Motorsport), Bernardo Bello (CRM Motorsport), André

Correia (André Vilar Pneus), J.J. Magalhães (Teaam Nuorte), Diogo Tavares (CRM Motorsport), Lourenço Monteiro (Speedy Motorsport) e Alex Areia (Speedy Motorsport).

Com os 32 carros a alinharem e a partida a ser dada, Bernardo Bello (CRM Motorsport) foi quem tomou a liderança da corrida, segurando atrás de si o experiente Gonçalo Lobo do Vale (BCM Sports) e Sérgio Saraiva (Speedy Motorsport). Contudo, quem vinha verdadeiramente endiabrado era Diogo Tavares

(CRM Motorsport), à terceira volta conquistou 3 posições assumindo a liderança da corrida. Atrás de si, o seu companheiro de equipa, Bernardo Bello, preferiu “estudar” Tavares de modo a atacar na altura certa e à 7ª volta, Bello consegue retomar a ponteira do pelotão. Contudo, esta liderança foi curta, e Tavares na volta seguinte reconquistou a primeira posição para nunca mais a largar. Com o cair da bandeira de

xadrez, Tavares conquistava a primeira vitória no Racing Sound Fest! Seguido do seu companheiro de equipa Bernardo Bello e J.J. Magalhães (Teaam Nuoorte) a conquistar o terceiro lugar na volta final, saltando de 5º para 3º na derradeira volta. Seguiram-se Alex Areia (Speedy Motorsport), Sérgio Saraiva (Speedy Motorsport), Gonçalo Lobo do Vale (BCM Sports), Tomás Guedes (Speedy Motorsport), Guilherme dal Maso (CRM Motorsport) e Lourenço Monteiro (Speedy Motorsport) que terminou na frente de António Correia (Speedy Motorsport).

Entre os 420R Gentleman, Bruno Knudsen (CRM Motorsport) conquistava a segunda vitória do fim de semana na frente de Duarte Lisboa (Teaam Nuorte) e de Jorge Silva (Gianfranco Motorsport) que conseguia no Racing Sound Fest o seu primeiro pódio na sua época de estreia.