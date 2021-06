PURE ETCR: Estreia mundial em Vallelunga | AutoSport

Uma nova era do desporto automóvel começa este fim-de-semana (18-20 de Junho) com a primeira série de carros de turismo multimarcas totalmente eléctricos do mundo a estrear-se oficialmente.

O Autódromo Vallelunga Piero Taruffi é o local do evento, com alguns dos melhores pilotos de carros de turismo do mundo a pilotar os carros de turismo mais poderosos alguma vez construídos.

Nomes como Mattias Ekström, Jean-Karl Vernay e Augusto Farfus trazem um pedigree internacional, mas serão desafiados para as honras pelos recém-chegados de carros de turismo como Oli Webb e Rodrigo Baptista.

A temporada 2021 deverá incluir quatro eventos na Europa e um na Ásia, como parte de um calendário criado para minimizar as emissões criadas por viagens longas reduzindo ainda mais a pegada de carbono da série.

COMO FUNCIONA ?

Não há qualificação no PURE ETCR. Após o treino livre na sexta-feira, um sorteio aleatório – que os fãs podem ver ao vivo na página do Facebook da série – determinará o resto do fim-de-semana.

O sorteio

Doze pilotos são divididos aleatoriamente em dois grupos- A e B – com seis pilotos em cada uma. Os motoristas do grupo A e do grupo B serão mantidos separados um do outro durante o resto do evento. Cada carro será partilhado entre dois pilotos, o que significa que um de cada par será colocado no grupo A e o outro no grupo B.

Cada grupo é então dividido aleatoriamente em dois grupos de três carros cada, com as posições da grelha também determinadas nesta fase. Uma vez sorteados os grupos, um piloto por grupo será selecionado aleatoriamente para fazer a “Escolha dos pilotos”, dando-lhes a opção de trocar a sua posição na grelha com um rival.

Um representante da equipa será então seleccionado aleatoriamente para ganhar o ‘Bilhete Dourado’. Isto dar-lhes-á a opção de trocar uma das posições dos seus pilotos na grelha ou trocar o seu grupo designado com o seu co-piloto.

Primeira ronda

Duas batalhas por grupo são realizadas com a participação de três carros em cada uma. As batalhas não duram mais do que 15 minutos. 300kW (400 cv) de potência constante estão disponível para cada piloto, mais um impulso de “Power-up” entre 20 e 60 segundos, levando o seu carro ao máximo de 500kW (6710 cv). O “Power-up” pode ser utilizada como uma ajuda à ultrapassagem e não está disponível para o líder da corrida.

Segunda ronda

Realizam-se três batalhas por grupo, cada uma compreendendo dois carros. Os vencedores da primeira ronda enfrentam um ao outro, os segundos enfrentam-se na segunda e os terceiro na terceira corrida durante um máximo de 12 minutos. Desta vez, 450kW de potência constante está disponível, sem Power-up.

Terceira ronda

Um contra-relógio individual com o máximo de 500kW disponível para a duração. Esta dura uma ou duas voltas, dependendo do comprimento do circuito, com o piloto mais rápido em cada grupo a qualificar-se na pole position para a sua DHL SuperFinal.

SuperFinais da DHL

Um por grupo, com seis carros por batalha e cada piloto ainda com hipótese de se tornar Rei ou Rainha do fim-de-semana. As SuperFinals têm até 20 minutos de duração e apresentam todos os carros com 300kW de potência constante com Power-up, levando-os a 500kW.

Os pontos são atribuídos da seguinte forma:

Ronda 1: 15-10-4 para os três primeiros finalistas

Segunda ronda: 12-6 para os dois primeiros finalistas

Ronda 3: Não são atribuídos pontos

Ronda 4: 50-42-35-27-20-15 para os primeiros seis primeiros

O piloto com a maior pontuação do evento é o Rei ou Rainha do Fim-de-Semana e também ganha o prémio TAG Heuer Most Valuable Driver Award. Os pontos ganhos em cada dia contam para a pontuação de cada piloto no final da época do campeonato, pelo que a coerência é fundamental.

Lista de inscritos

#3 Tom Chilton – Hyundai Motorsport N – Hyundai Veloster N ETCR

#5 Mattias Ekström – Zengo Motorsport X CUPRA – CUPRA e-Racer

#6 Oli Webb – Romeo Ferraris – M1RA – Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

#8 Augusto Farfus – Hyundai Motorsport N – Hyundai Veloster N ETCR

#13 Rodrigo Baptista – Romeo Ferraris – M1RA – Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

#25 Luca Filippi – Romeo Ferraris – M1RA – Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

#27 John Filippi Hyundai Motorsport N – Hyundai Veloster N ETCR

#28 Jordi Gené Zengo Motorsport X CUPRA CUPRA e-Racer

#69 Jean-Karl Vernay Hyundai Motorsport N – Hyundai Veloster N ETCR

#88 Stefano Coletti Romeo Ferraris – M1RA Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

#96 Mikel Azcona Zengo Motorsport X CUPRA CUPRA e-Racer

#99 Daniel Nagy Zengo Motorsport X CUPRA CUPRA e-Racer

Horário (hora local – menos uma em Portugal)

Sexta-feira, 18 de Junho

Treino Livre 1: 14h00

Treino Livre 2: 16h30

O sorteio: 21h00

Sábado, 19 de Junho

Ronda 1 (Grupo A): 10h00-10h45

Ronda 2 (Grupo A): 12h00-12h45

Ronda 1 (Grupo B): 14h30-15h15

Ronda 2 (Grupo B): 16h30-17h25

Domingo 20 de Junho

Ronda 3 (Grupo A): 08h55-09h25

Ronda 3 (Grupo B): 11h00-11h30

DHL SuperFinal A (Grupo A): 13h10-13h50

DHL SuperFinal B (Grupo B): 15h50- 16h45