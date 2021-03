Portugal na lista de países que mais aposta na compra de carros usados, revela estudo

1 em cada 3 portugueses aposta na compra de carros usados, uma média ligeiramente superior à registada a nível global (25%). Assim, os condutores portugueses, em conjunto com polacos, sul-africanos, holandeses e franceses, são os que mais procuram o mercado de carros usados, segundo revela o estudo Observador Cetelem Automóvel. Em sentido contrário, os chineses e espanhóis rejeitam este mercado numa percentagem de cerca de 90%.

De acordo com o estudo, “num contexto em que a tensão económica impactou fortemente as famílias, o mercado de usados faz a diferença, uma vez que dispõe de um orçamento menor para gastar na compra de um novo veículo”. Quanto a tipo de veículos usados, a categoria de carros com menos de 1 ano é a mais popular. Cerca de 1 em cada 4 inquiridos consideram-nos “um bom compromisso” e 1 em 5 “uma maneira económica de mudar a gama”.