Portimão fora do calendário de 2024 do WEC | AutoSport

Apresentado hoje o calendário provisório para a próxima temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) comprova-se aquilo que se temia para Portugal. O Autódromo Internacional do Algarve fica de fora do calendário, não sendo a única novidade neste capítulo. Monza foi substituído por Imola e o Circuito das Américas e Interlagos recebem o WEC – com Sebring também a não constar do calendário – e o Catar recebe o Prólogo e a primeira prova da temporada, que terá oito jornadas.

Muda bastante o calendário da 12ª temporada do WEC hoje apresentado pelo Automobile Club de l’Ouest. Vai abrir com o Prólogo no Catar, no circuito de Losail, entre os dias 24 e 25 de fevereiro do próximo ano, seguido da prova no dia 2 de março com um total de 1812km, ou dez horas máximas de duração.

Imola recebe a segunda prova da temporada (21 de abril), entrando em conflito com a prova da IMSA em Long Beach. A 11 de maio o WEC viaja para a Bélgica, voltando a prova em Spa-Francorchamps a anteceder as 24 Horas de Le Mans, que se realizam a 15 e 16 de junho. Depois da mítica prova em França, a caravana do WEC instala-se em São Paulo para a corrida de seis horas em Interlagos (14 de julho). Depois das férias de verão, o WEC regressa para as últimas duas rondas. 15 de setembro em Fuji e 2 de novembro no Bahrein.

Frédéric Lequien, Diretor Executivo do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, afirmou que: “O calendário de 2024 do FIA WEC é uma mistura de circuitos tradicionais do desporto automóvel e de mercados-chave que são importantes para os nossos fabricantes, principais intervenientes e parceiros. É sempre um desafio encontrar o equilíbrio certo, mas com quatro novos locais, dois dos quais são completamente novos para o WEC, bem como quatro corridas bem estabelecidas, criámos uma boa mistura do antigo e do novo. Oito corridas em cinco regiões diferentes também levarão a nossa série a um público ainda maior, além de criar uma dinâmica ao longo do ano. O anúncio de hoje é mais uma vez uma indicação do futuro muito brilhante do WEC”.