Porsche Sprint Challenge, José Barros: “A conduta em pista de alguns pilotos é inaceitável” | AutoSport

José Barros teve um fim-de-semana muito difícil em Motorland Aragón, onde se disputou a segunda ronda do Porsche Sprint Challenge Ibérica, com diversos episódios que, inclusivamente, colocam em dúvida a sua continuidade na competição.



Desde cedo, o fim-de-semana de José Barros começou a correr mal, com o motor do seu Porsche 991.2 GT3 Cup a partir na primeira sessão de treinos-livres, o que o impediu de participar na segunda, deixando-o em desvantagem.



Ainda assim, na primeira qualificação mostrou-se muito competitivo e conseguiu a segunda posição na sua categoria, sexta da geral, o que lhe abria possibilidade de poder lutar pelos melhores lugares da Am.



José Barros mostrou um andamento forte assim que a primeira corrida teve o seu início, sendo o principal candidato ao triunfo da sua categoria. Porém, quando se aprestava para concluir a ultrapassagem para primeiro, sofreu um toque do seu adversário que o enviou para o abandono.



Depois de um sábado desapontante, o jovem de dezoito anos esperava corrigir a situação no domingo, e este começou da melhor forma, com a conquista da pole-position da Am, quinto lugar da geral.



O primeiro passo estava dado para um sucesso dominical, mas no arranque, o seu adversário direto apertou-o contra o muro e quando chegou à travagem para a primeira curva, na zona suja, não teve como evitar o contacto com Pedro Salvador, tendo sido obrigado a abandonar novamente.



“Foi um fim-de-semana desapontante! Não conhecia o circuito, mas preparei-me bem e estive competitivo, apesar de não ter participado na segunda sessão de treinos-livres, por se ter partido o motor do meu carro. Julgo que tinha andamento para poder vencer as duas corridas na minha categoria, mas o meu adversário direto teve sempre uma postura muito agressiva, acabando por ser o causador de ambos os meus abandonos. Não há muito mais a dizer quanto ao fim-de-semana – tinha andamento, mas fui impedido de mostrar o meu potencial. Quero agradecer à Veloso Motorsport pelo trabalho e dedicação para que pudesse estar competitivo apesar de todas as contrariedades”, afirmou José Barros.



O jovem portuense entende as contingências das corridas que podem, por vezes, criar situações profundamente dececionantes, mas não compreende o porquê de alguns comportamentos serem permitidos. “Todos nós erramos, somos humanos! Eu próprio dei um toque no Pedro Salvador, no arranque, apesar de ter sido despoletado por um apertão do piloto que estava na luta comigo pela liderança da Am. Mas no final, assim que pude, fui falar com o Pedro e explicar toda a situação. Penso que é importante este tipo de abordagem, mostra respeito, o que é essencial para o bom ambiente da competição e para que em pista não existam situações como as que se verificaram. O mesmo piloto teve um papel ativo nas duas desistências que tive este fim-de-semana e nada foi feito da parte de quem de direito. Esta é uma situação que me desagrada profundamente e que contribui para um ambiente negativo na Porsche Sprint Challenge Ibérica”, sublinhou José Barros.



O piloto de dezoito anos está profundamente desiludido com o comportamento em pista de alguns pilotos e, inclusivamente, está a equacionar a sua continuidade na competição organizada pela P21 Motorsport. “Ninguém tem um orçamento ilimitado e, claro, o meu também não o é. Investimos para participar de forma competitiva no Porsche Sprint Challenge Ibérica, mas a conduta em pista de alguns pilotos é inaceitável, para o nível que a P21 Motorsport quer colocar a sua série. Devido às incidências provocadas pelo mesmo piloto em duas corridas diferentes tenho uma reparação muito avultada para colocar o meu carro em condições. Estamos a avaliar a minha continuidade na competição, mas se o nível de pilotagem que se verificou em Motorland se mantiver, prefiro optar por rumar a outro campeonato, onde o comportamento dos pilotos seja mais correto, por muito competitivos que sejam”, concluiu agastado José Barros.