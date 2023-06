Porsche Sprint Challenge, Francisco Mora: “Um fim de semana perfeito” | AutoSport

O trabalho compensa. Depois de dois fins de semana com problemas no carro, Francisco Mora e a Veloso Motorsport meteram mãos à obra e trabalharam incansavelmente para encontrar soluções e regressar à velha forma. A equipa foi para Navarra com a confiança de que tinha resolvido todas as questões. Mas faltava a prova dos nove, em pista, perante a forte concorrência da Porsche Sprint Challenge Ibérica. O resultado está à vista.

Duas vitórias, duas pole position e duas voltas mais rápidas são o resumo de dois dias de competição, em que Mora voltou a nível que procurava desde o início do ano.

Mora não escondeu a felicidade de se ter reencontrado com as grandes exibições:

“Um fim de semana perfeito. Andávamos à procura de um fim de semana assim desde o início da temporada, mas os problemas no carro impediram-nos de mostrar o nosso verdadeiro valor. Foi preciso trabalhar muito para conseguir entender a raiz do problema e aplicar a solução. Estas duas vitórias são o culminar de muito trabalho e queria dar uma palavra especial ao Sr. Luís Veloso e a todo o staff da Veloso Motorsport, que mais uma vez mostrou a qualidade do seu trabalho. Estas duas vitórias são deles também. Quanto ao fim de semana, no sábado começamos com algumas cautelas, mas na qualificação confirmamos que estávamos bem e que já nos tínhamos aproximado do nível que queríamos. A vitória acabou por surgir com naturalidade, apesar de ainda não estar 100% satisfeito com a afinação. Fizemos algumas mudanças para domingo, que resultaram. O carro ficou melhor e permitiu-me ter um ritmo muito bom. Já estamos mais próximos do que pretendemos, mas há ainda trabalho pela frente. Vem aí o Estoril, uma pista que todos conhecem bem e não podemos menosprezar a concorrência. Eles vão querer mostrar mais e melhor, e nós temos de estar preparados para isso. Vamos trabalhar para estar bem e manter a liderança do campeonato. Mas foi muito bom voltar a ter um fim de semana forte, à imagem de muitos que já tivemos no passado.”