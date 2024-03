Pneus Pirelli com certificação FSC estreiam-se no GP do Bahrein | AutoSport

A Pirelli é a primeira empresa a produzir uma linha completa de pneus certificados pela FSC (Forest Stewardship Council) para automobilismo. A partir deste ano, todos os pneus utilizados no Campeonato Mundial de Fórmula 1 contarão com a marcação do logotipo do FSC. Isto certifica que toda a borracha natural utilizada no pneu cumpre os rigorosos critérios ambientais e sociais exigidos pela FSC, organização sem fins lucrativos, de âmbito internacional, dedicada à promoção de uma gestão florestal ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável.

Esta certificação, anunciada a 10 de outubro do ano passado, quando a Pirelli renovou o seu acordo como Parceira Global de Pneus da Fórmula 1, até pelo menos 2027, será introduzida em todos os pneus utilizados durante a temporada. Os pneus certificados pela FSC foram introduzidos na sequência de um intenso programa de desenvolvimento, iniciado em 2022, que apresentou resultados claros em termos de fiabilidade e desempenho.

As primeiras sessões de treinos livres do GP do Bahrein já decorreram, e foram palco para a estreia destes pneus certificados. É um marco significativo que reflete o compromisso da Pirelli de oferecer desempenho e soluções cada vez mais sustentáveis, mesmo dentro de um ambiente tão especial como o do automobilismo, começando, desde logo, com aquela que é a maior expressão tecnológica e competitiva: a Fórmula 1.

A Pirelli foi confirmada como uma das empresas líderes globais na luta contra as alterações climáticas pelo sexto ano consecutivo, com um lugar na lista “Climate A 2023” do CDP (Carbon Disclosure Project), uma organização internacional sem fins lucrativos que investiga e promove informações ambientais. A Pirelli também foi o primeira fabricante de pneus a receber uma classificação de três estrelas no Programa de Credenciamento Ambiental da FIA.

Juntamente com a FIA e a Fórmula 1®, a empresa italiana sublinhou a sua posição na linha da frente da investigação e desenvolvimento de novas tecnologias, tanto no lado técnico como no lado desportivo, para apoiar o trabalho realizado na redução das emissões de CO2 ao longo de todo o ciclo de vida de um pneu de Fórmula 1. A certificação FSC junta-se a uma série de iniciativas já implementadas pela Pirelli para o automobilismo nos últimos anos:

Todos os pneus que a Pirelli vai levar para as pistas durante os fins de semana de Grandes Prémios – nos campeonatos de F1, F2, F3 e F1 Academy – serão transformados, após a utilização, em matérias-primas secundárias para múltiplos usos circulares;

A energia elétrica utilizada na fabricação dos pneus F1, F2, F3 e F1 Academy provém exclusivamente de fontes 100% renováveis certificadas;

A utilização da tecnologia de design «virtual» em todos os pneus reduz não só o tempo de desenvolvimento de forma considerável, mas sobretudo o número de protótipos físicos necessários, e, por consequência, os materiais utilizados na sua produção;

A eliminação das mantas de pneus na Fórmula 1 para pneus de chuva, estreadas no Mónaco no ano passado, reduz a utilização de energia elétrica;

Uma logística mais simplificada, com o transporte a ser preferencialmente realizado por via marítima, ao invés do transporte por meios aéreos, reduz as emissões derivadas das operações logísticas.

GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA, VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DA PIRELLI MOTORSPORT, SUSTENTABILIDADE E MOBILIDADE FUTURA:

“A estreia dos nossos pneus certificados pela FSC no mundo do automobilismo representa um momento significativo na jornada de sustentabilidade da Pirelli. Em 2021, fomos os primeiros a calçar um carro de estrada com pneus certificados pela FSC, e agora estamos orgulhosos de sermos também os primeiros no automobilismo. A Fórmula 1 é um extraordinário laboratório ao ar livre para nós. Permite-nos não só projetar e testar novas tecnologias, mas também melhorar os processos de investigação e desenvolvimento de pneus de estrada e unir o desempenho máximo, típico do ambiente automobilístico exigente, com um compromisso de tornar o mundo cada vez mais sustentável.”

SARA MARIANI, DIRETORA DE SUSTENTABILIDADE E D&I DA FIA:

“A implementação pela Pirelli de pneus certificados pela FSC no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA é uma forte declaração do compromisso da empresa com a sustentabilidade – não apenas com as suas próprias metas, mas também com o seu alinhamento com os objetivos da Estratégia Ambiental da FIA, que tem como objetivo reduzir o impacto do automobilismo e reforçar o desporto como um catalisador de inovação e tecnologia sustentáveis. Essas ambições foram fundamentais para o concurso de fornecimento de pneus de Fórmula 1, lançado no ano passado pela FIA, para os anos de 2025 e seguintes, e, após uma candidatura bem-sucedida, a Pirelli já começou, de forma admirável, a inovar na procura de uma sustentabilidade ainda maior com a introdução de pneus certificados pela FSC em 2024.”

ELLEN JONES, RESPONSÁVEL DE ESG DA FÓRMULA 1:

“A Fórmula 1 tem orgulho de colaborar com a Pirelli em temas de sustentabilidade em todos os níveis, como a introdução de pneus certificados pela FSC. Este é um passo em frente importante e positivo, e mais um exemplo de como os nossos parceiros estão a demonstrar o seu compromisso com práticas sustentáveis à medida que continuamos a nossa missão rumo ao Net Zero, até 2030. Mal podemos esperar para ver os novos pneus certificados pela FSC em ação, neste fim de semana no Barém e depois durante o resto da temporada.”

FABIAN FARKAS, DIRETOR COMERCIAL INTERNACIONAL DA FOREST STEWARDSHIP COUNCIL:

“O logotipo e a certificação FSC são o padrão de referência para a gestão florestal sustentável. A indústria automóvel precisa de reagir para aliviar a pressão que a produção de borracha natural exerce sobre os ecossistemas e comunidades florestais. Aplaudimos a liderança da Pirelli no enfrentamento dos complexos desafios ambientais e socioeconômicos da cadeia de valor da borracha natural. Esta iniciativa mostra que o desempenho e a sustentabilidade podem coexistir, e o FSC está pronto para apoiar as empresas a nível global a seguirem este exemplo.”

O QUE É A CERTIFICAÇÃO FSC?

O Forest Stewardship Council™ (FSC™) é uma organização sem fins lucrativos, regida igualmente por perspetivas ambientais, sociais e económicas, que abrange mais de 150 milhões de hectares de florestas certificadas, sendo uma referência global na gestão florestal. Os rigorosos padrões do FSC exigem que as florestas sejam geridas de forma a preservar a diversidade biológica, beneficiando, ao mesmo tempo, os trabalhadores e as comunidades locais de uma forma que seja economicamente benéfica para eles. O robusto processo de certificação FSC garante que todo o material certificado seja separado do material não certificado em toda a cadeia de fornecimento, desde a plantação até à fabricação do pneu.

CADEIA DE FORNECIMENTO DE BORRACHA NATURAL DA PIRELLI

A certificação FSC da borracha natural utilizada pela Pirelli para fabricar pneus para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA é o mais recente passo no programa de longo prazo da empresa para gerir de forma sustentável a cadeia de abastecimento de borracha natural. Isto é conseguido através de um mapa de melhores práticas nos diferentes países de origem da borracha natural, em linha com os princípios e valores estabelecidos na Política de Borracha Natural Sustentável da Pirelli de 2017. Este documento é o resultado da consulta com as principais partes interessadas no cadeia de valor da borracha natural, incluindo ONGs internacionais, os principais fornecedores de borracha natural da Pirelli, produtores e vendedores na cadeia de fornecimento, clientes do mundo automóvel e outras organizações globais.