Pirelli diz adeus ao WRC no final de 2024 | AutoSport

A Pirelli anunciou que não apresentou proposta para o fornecimento de pneus para o WRC para o próximo ciclo de regras do WRC que tem lugar entre 2025 e 2027. Como resultado, a empresa italiana concluirá a sua parceria como fornecedor único do WRC em 2024, isto depois de ter atingido os objetivos por si estabelecidos há três anos no início do atual contrato. Esta decisão deixa a Michelin, a MRF Tyres e a Hankoook numa corrida a três para o contrato de três anos a partir de janeiro de 2025.

A Pirelli anunciou, mas nada mais disse, quanto aos motivos que a levaram a esta decisão.

Mas não admira.

Claro que este tipo de situações são sempre analisados aos mais alto nível nas empresas, mas em maio durante o Rali de Portugal, tivemos uma conversa com Terenzo Testoni, responsável da Pirelli no WRC, e ao confrontá-lo com algumas críticas dos pilotos o italiano mostrava-se mesmo muito agastado, pois estes acham sempre que a culpa é do pneu… e não deles: “os pilotos não estão a guiar nas autoestradas! Concordava com eles se eles guiassem numa autoestrada e tivessem um furo, mas as condições nos ralis são muito duras, há pedras por todo o lado, portanto para mim é normal acontecerem furos”, alegando que até achava que os furos eram poucos, mas fazia aquele gesto típicos dos italianos com as mãos: “há queixas, claro, mas os pilotos sabem que estão a guiar em condições extremas e nós sabemos que o Rali de Portugal é muito duro, mas eu também percebo que ao andar depressa nem sempre é fácil de se desviarem das pedras todas…”

Não nos admiramos muito que a Pirelli esteja um bocado farta de tanta crítica, pois nem só uma vez se ouviram os pilotos a dizer que a culpa foi deles…