Pedro Silva mantém-se no CPR 2RM: “queremos fazer um campeonato muito inteligente”

Pedro Silva, piloto de Vila Velha de Ródão, inicia a sua quinta temporada consecutiva no patamar máximo dos ralis nacionais, nas duas rodas motrizes. Após um triunfo recente em asfalto, no Rally Series 2RM, a dupla Pedro Silva e Valter Cardoso encara o desafio dos pisos de terra com o objetivo de lutar pelos lugares cimeiros.

A vila de Amarante, juntamente com Baião e Marco de Canaveses, recebe entre os dias 16 e 18 de abril o Rali Terras d’Aboboreira, prova que marca o arranque da fase de terra do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2026. Pedro Silva, embaixador da Beira Baixa, chega a esta ronda com o moral reforçado pela vitória no Castrol – Portugal Rally Series Terras de Oiro, na sua categoria, mas consciente de que a transição de superfície exige uma abordagem estratégica e uma evolução técnica contínua.

A estrutura da Vision Motorsport preparou o evento com uma sessão de testes produtiva, visando adaptar o ritmo do piloto a um habitat que, por admissão própria, não é o seu terreno natural. Num rali historicamente duro e com uma lista de inscritos de elevado nível, a gestão da mecânica e a precisão nas notas de ritmo serão determinantes para o desfecho da prova.

Pedro Silva: A resiliência e o privilégio da continuidade

Para Pedro Silva, estar presente na linha de partida do CPR pelo quinto ano consecutivo é, por si só, um triunfo logístico e desportivo. O piloto reconhece a complexidade de montar um projeto neste nível e valoriza o apoio dos parceiros que sustentam a sua presença na elite dos ralis em Portugal. Apesar de reconhecer uma menor experiência em pisos de terra, Silva demonstra uma determinação férrea em contrariar as estatísticas e intrometer-se na discussão pela vitória.

“É sempre incrível estar à partida de mais um ano no CPR. Sou um privilegiado em ter parceiros que me permitem isto; esta é a primeira vitória. Fizemos um teste muito produtivo e queremos fazer um campeonato muito inteligente. Mesmo sabendo que a terra não é onde tenho mais experiência, é garantido que queremos lutar pelos lugares cimeiros. Prometemos muita luta e vamos determinados para lutar pela vitória”, afirmou o piloto de Ródão.

O desafio estratégico perante a concorrência específica

A leitura que a equipa faz da prova é pautada pelo pragmatismo. Pedro Silva identifica o Rali Terras d’Aboboreira como um evento onde a concorrência se torna particularmente feroz, devido à presença de pilotos especialistas que concentram a sua preparação nestas classificativas específicas. Contra este fator, a dupla opõe uma visão de campeonato a longo prazo, privilegiando a rapidez constante em todas as superfícies em detrimento de brilhantismos isolados.

“Acho que é a prova em que pode haver mais candidatos à vitória, porque há pilotos que só são rápidos neste rali e em Fafe. Nós queremos ser rápidos em todos os ralis. É tempo de mudar para a terra e, juntamente com o Valter Cardoso e a Vision Motorsport, queremos ser inteligentes na forma como abordamos esta competição”, concluiu o embaixador da Beira Baixa.