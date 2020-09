Pedro Salvador de regresso ao Open Velocidade

Pedro Salvador está de regresso ao Open de Velocidade. Depois de na temporada passada ter optado pela participação nos Super Seven, o piloto de Chaves regressa à competição principal das corridas de velocidade em Portugal já nos próximos dias 12 e 13 de setembro, ao volante de Porsche 911 GT3R, no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

Para Pedro Salvador este é “um convite que me deixa extremamente satisfeito. É uma oportunidade especial de voltar ao volante do Porsche depois da última prova que fiz em 2013, no Circuito da Boavista. É também uma boa oportunidade de ingressar no Open de Velocidade, que finalmente está a ser bem promovido, o que é de extrema importância para esta modalidade”, começou por explicar o flaviense antes de agradecer “o convite que me foi endereçado ao José Silvino Pires. Os objetivos passam por fazer uma participação competitiva, sempre com intuito de vencer a prova para dignificar a imagem dos patrocinadores que permitiram esta participação.”



O programa desportivo do Braga ANPAC Racing Weekend terá uma sessão de treinos privados, duas sessões de treinos livres, duas sessões de treinos cronometrados e três corridas de 20 min, 20min e 40min, respetivamente.