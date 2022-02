Pedro Almeida e Mário Castro de Skoda Fabia Rally2 no CPR | AutoSport

Depois de ter corrido com um Peugeot 208 Rally4 de modo a melhorar o processo de aprendizagem que quis cumprir, Pedro almeida está de volta aos Rally2, isto depois de ter ‘feito a mão’ ainda o ano passado com a participação no Rali Vidreiro com um Hyundai i20 R5. Quando competiu com o Peugeot tinha um conjunto de objetivos que estavam delineados, concretizou-os e agora pretende colocar em prática os ganhos que o levou ao processo anterior.

Nesse contexto, tem o seu projeto de 2022 definido. Mário Castro é o novo navegador de Pedro Almeida e a dupla vai juntar-se aos comandos do Skoda Fabia Rally2 da The Racing Factory. Trata-se de um novo projeto do piloto de Famalicão: “Os passos que demos antes foram com objetivo de evoluir para o regresso ao volante de um Rally2 e conseguimos reunir um conjunto de apoios que nos faz pensar numa temporada de 2022 com optimismo» diz Pedro Almeida.

A escolha de Mário Castro foi feita a pensar no regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis(CPR), que o navegador tão bem conhece. «O Mário Castro é um navegador experiente, capaz de me ajudar nesta fase de regresso ao CPR e aos comandos deste novo carro» acrescentou o piloto.

Pedro Almeida continua a ser dos mais jovens pilotos do campeonato em Portugal e realça que nesta fase pretende acima de tudo melhorar os registos no CPR. «Nos dois últimos anos optamos por fazer uma reaprendizagem nos Rally4 e com muitas experiências diferentes, nomeadamente os ralis fora de Portugal, que acrescentaram conhecimento, capacidade e um desafio que nos deixa, creio, melhor preparados para este regresso ao campeonato».

O Skoda Fabia Rally2, preparado pela The Racing Factory é ligeiramente diferente daquele que o piloto conduziu em 2019 mas Pedro Almeida confia numa rápida adaptação. «Já conheço a estrutura, um pouco do carro, e da análise que fizemos, esta é a que julgamos ser a melhor combinação para enfrentar este novo desafio».

Pedro Almeida vai nos próximos dias somar os primeiros quilómetros no novo carro, já a pensar na primeira prova do calendário, o Rallye Serras de Fafe no mês de Março.