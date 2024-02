Paulo Gonçalves: Inaugurada a escultura em homenagem ao piloto | AutoSport

Com o objetivo de imortalizar a memória de Paulo Gonçalves, o escultor Paulo Maria criou uma escultura única, utilizando a arte da soldadura, num conjunto de peças mecânicas e metálicas. A obra, que retrata Paulo Gonçalves em ação na sua mota, assume-se como uma representação imponente, com o dobro do tamanho real do piloto, que capturará a essência da paixão e habilidade do homenageado.

Ao longo da carreira, Paulo Gonçalves conquistou uma impressionante coleção de 24 títulos nacionais, além de um vasto palmarés internacional, posicionando-se como um dos melhores pilotos do mundo na sua categoria. Além da performance desportiva, a ligação especial à Honda – marca que representou durante vários anos – confere uma dimensão única a esta homenagem. Neste ponto, refira-se que a Associação Speedy Forever está totalmente comprometida em preservar o legado do piloto, assim como em dinamizar projetos e atividades de âmbito social, educativo, recreativo, cultural, económico e desportivo para os seus associados e restante comunidade, principalmente crianças e jovens.

