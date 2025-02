Ott Tänak e o Rallye Monte-Carlo: jornada desafiadora, mas um resultado encorajador

Ott Tänak extrai muita coisa positiva do Rali de Monte-Carlo

O piloto da Hyundai, Ott Tänak, diz que há muitos pontos positivos a retirar do seu quinto lugar no Rallye Monte-Carlo da semana passada. O campeão do WRC de 2019 chegou a ser terceiro na abertura da época em Gap, mas desceu na classificação depois de ter optado pelo que considerou ser a escolha errada de pneus num último dia repleto de níveis de aderência e condições climatéricas em constante mudança.

Tänak e o seu i20 N Rally1 foram a classe do pelotão na corrida mais seca e consistente de sábado – o estónio venceu quatro das seis especiais do dia. “Foi um fim de semana bastante divertido”, disse. “Não conseguimos fazer as coisas bem, mas ainda há muitos aspetos positivos a retirar. A velocidade no sábado foi boa. Trabalhámos com o carro e sentimo-nos confortáveis depois de termos feito algumas alterações de afinação que funcionaram melhor com o pneu: “Conseguimos alguns bons pontos e podemos estar um pouco mais satisfeitos com a posição na estrada para a segunda prova (Rali da Suécia). Houve algumas coisas que não conseguimos acertar, mas obviamente a base estava lá. Vamos conseguir pô-la em ordem e a funcionar, mas isso leva algum tempo. Mesmo no domingo de manhã, a matriz dizia que o [pneu] slick seria dois minutos mais lento, mas foi um minuto mais rápido.”