O regresso de Sever do Vouga ao Rali de Portugal: memórias e desafios…

Está de regresso ao itinerário do Rali de Portugal a zona de Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha com dois troços, um deles semelhante, ou praticamente igual aos que se realizaram na prova entre 1995 e 1999, em ambos os sentidos.

O início (ou final) dava-se 2110 metros depois do cruzamento ao Km 17,8 da EN 328, direcão Senhorinha e o Final (ou início), 4300 metros depois do cruzamento em Ribeira de Fráguas na direção Silva Escura.

O miolo do troço deve ser, em grande parte, igual ao do passado, numa especial que nesses Guias da Prova, descrevíamos assim: “Esta PEC inicia-se com uma descida bastante sinuosa, com dois ganchos muito apertados, no segundo dos quais, os pilotos com menos mãos têm de fazer marcha atrás, na zona das Minas do Braçal.

Segue-se uma zona plana e rápida até à passagem na ponte. A partir daí a PEC sobe ligeiramente, entra numa curva de nível, e as características passam a ser de curva e contracurva, sem nunca esgotar rotações, sendo necessário apontar bem o carro para não perder ritmo, no final desta zona a PEC vira à direita num gancho muito longo (Gancho da Casa do Guarda). A partir daqui a especial vai-se tornando cada vez mais rápida até à zona final, que, para além de extremamente veloz é acompanhada de um respeitável precipício do lado do condutor, que hoje em dia, está, da última vez que vimos (houve fogos na zona) muito arborizado.

Tinha uma zona, que era preferida pelo público, pois era a que tinha mais fácil acesso, a casa do Guarda, mas hoje em dia, o que ali se viveu é impossível de recuperar, pois muitas pessoas posicionavam-se na saída da longa curva, de ambos os lados da estrada, numa zona em que as barreiras eram as pessoas e felizmente isso hoje em dia não é possível.

É um troço muito bonito, muito mais do estilo dos dois que se realizam na Serra do Açor, Arganil e Góis, e muito menos como Mortágua. Havia outro troço que nessa altura fazia ‘parelha’ com este, Ládário/Oliveira de Frades, que está hoje em dia bastante degradados e com várias partes asfaltadas.

Seja como for, tanto para os ralis, como para o todo-o-terreno, Portugal, apesar de ser um País pequeno tem grande variedade de troços e de locais com grandes troços para fazer ralis.

1995 PEC5 Sever – Albergaria, 15.08 km

1996 PEC6 Sever – Albergaria, 14.81 km

1997 PEC10 Sever – Albergaria, 14.81 km

1998 PEC6 Sever do Vouga, 14.73 km

1999 PEC10 Sever do Vouga, 14.83 km