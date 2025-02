O Regresso das Camélias e a História dos Ralis em Sintra

Os ralis voltaram a Sintra em 2018 com o renascido Rali das Camélias, graças ao esforço de Luís Caramelo e da sua equipa. Mais do que uma simples prova, esta é uma viagem pelas memórias do automobilismo português, percorrendo não só Sintra, mas também os concelhos de Cascais e Mafra.

Como se sabe, os ralis já regressaram a Sintra com o Rali das Camélias, em 2018, depois de uma interrupção da prova, do então Clube Arte e Sport, e foi Luís Caramelo e a sua equipa que recuperaram os ralis para Sintra. Quem ‘diz’ Sintra, diz também Cascais e Mafra. Precisamente os concelhos em que se vai agora realizar o Rali das Camélias, prova que revisita, também, antigos troços do mítico Rali de Portugal.

À tripla passagem (em dois troços distintos, mas com partes iguais) pela Serra de Sintra, este sábado, juntam-se os troços do Codeçal e da Tapada de Mafra, que não são mais que o antigo troço do Gradil do Rali de Portugal, mas que neste caso é ‘estendido’ ao Sobral da Abelheira e à Picanceira, troços que fizeram também parte do ‘antigo’ Camélias.

Hoje em dia começa a voltar a ser habitual ralis no distrito de Lisboa, pois há o Rali das Camélias e também o Rally de Lisboa, mas no passado a história dos ralis em Portugal está ‘cheia’ de capítulos das suas ‘andanças’ por Lisboa.

Para além do ‘evidente’ Rali de Portugal, que já teve há alguns anos uma superespecial nos Jerónimos, em Lisboa, o Mundial de Ralis já andou muitas vezes pela zona e não só em ligação. A superespecial do Jamor é um exemplo, realizou-se entre 1989 e 1992. Até as ruas à frente dos Jerónimos já receberam o WRC, entre 2011 e 2014.

A Volta Galp, prova que desapareceu nos anos 90, tinha a sua cerimónia de partida nos Jerónimos antes de rumar aos troços de Sintra, onde se fazia a primeira etapa.

Já existiram os ralis do Benfica, Sporting, já houve um troço em Monsanto, numa Volta a Portugal em 1979/80/81, a denominada Rampa da Serafina. O 1º Rallye Internacional de Lisboa realizou-se em…1947. Portanto, rali na zona de Lisboa, já houve, e muito.

Os reis das camélias

A ligação da Serra de Sintra ao automobilismo vai muito além do Rali de Portugal. As muralhas do Castelo dos Mouros testemunharam inúmeras provas de ralis e velocidade de grande projeção nacional. No que toca à velocidade, a geografia do terreno favoreceu a realização de rampas icónicas, como a da Lagoa Azul e a da Pena, que consagraram vários campeões.

Nos ralis, a tradição é igualmente rica. O Rali do Sintrense marcou o Regional de Ralis – Sul, mas foi o Rali das Camélias que deu fama às classificativas de Sintra. Criado nos anos 50, passou a integrar o Campeonato Nacional de Ralis em 1966, tornando-se uma prova exigente, onde a experiência no terreno fazia a diferença.

Ao longo de quatro décadas, pilotos como Manuel Gião, Américo Nunes e Joaquim Santos brilharam, mas ninguém dominou a prova como Mário Silva. Com quatro vitórias, tornou-se o “Rei das Camélias”, conhecendo cada curva da serra como poucos. As características do percurso criavam condições para grandes duelos, com a vitória a sorrir habitualmente àqueles que, pela experiência do terreno, iam buscar o ‘tal’ segundo de diferença cortando de forma mais arrojada esta ou aquela curva do rali. Por este motivo, dizia-se que “as Camélias” era uma prova para especialistas.

Ao longo de quatro décadas de história, muitos foram aqueles que fizeram a diferença, passeando a sua classe. Manuel Gião, José Lampreia, Américo Nunes, Mário Figueiredo, Joaquim Santos ou Inverno Amaral são alguns exemplos.

Os tempos agora são outros, mas a pouco e pouco as Camélias têm vindo a crescer, e quem sabe, um dia voltam a ocupar um lugar que tiveram durante muito tempo no pináculo dos ralis nacionais.