O porquê da necessidade de Zonas Espetáculo seguras nos Ralis (vídeo)

Um espectador menos atento, teve que ser transportado para o Hospital, depois de ter caído para a estrada após ter ficado enganchado com um braço na asa traseira do i20 WRC de Dani Sordo. Tudo se passou no troço de Montim 2, numa zona em que o carro se atravessa para curva e o incauto espectador meteu a cabeça (e o braço) ‘demasiado de fora’, e ficou ferido depois do embate e da queda. Ficou o susto e mais um aviso. Um dia que as coisas voltem a correr verdadeiramente mal, lá terão os ralis que sofrer, por causa de meia dúzia de inconscientes.

FOTOS: ABett. Rallys (Fotógrafo, página de Facebook para divulgação das imagens de rallys do fotógrafo terceirense António Bettencourt)

Link para a página: https://www.facebook.com/ABett.Rallys