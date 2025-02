Nuno Rodrigues da Silva e o pódio das Camélias: “o Rui continua a ser muito consistente e a ter muita garra”

Nuno Rodrigues da Silva voltou à bacquet do lado direito de um carro pilotoado por Rui Madeira, algo que já acontece desde…1991. Foi no longínquo Rali Alicoop Algarve, num Citroen AX Sport que a famosa dupla se juntou pela primeira vez, curiosamente ganhando logo a sua classe, em 1992 já estavam a disputar o Campeonato Nacional de Ralis, no mesmo AX Sport, 1993 foi o ano do Ford Sierra RS Cosworth 4X4 com vitórias à Classe no Grupo N, e em 1994 deu-se a passagem para a Mitsubishi e a primeira prova internacional, o Rali da Catalunha/Costa Brava, curiosamente a prova onde vão agora regressar no Europeu de Históricos. 1995 foi, como todos de lembram, o ano do triunfo na Taça FIA de Grupo N, com vitórias no Rali de Portugal, Córsega, Catalunha e RAC, que lhes deu o título.

Trinta anos depois, continuam juntos a brilhar em provas, aqui e ali…

Nuno, para não se desabituarem, trinta e tal anos depois continuam, tu e o Rui Madeira a fazer pódios…

“É verdade, nem sei se te diga se isso é bom, ou mau. Obviamente nós estamos muito contentes com isso, basicamente é também sinal que não há muita gente nova por aqui a fazer coisas que poderiam.

Até vimos aqui gente com valor. Nós, se calhar, temos é uma consistência um bocadinho maior, fomos também andando um bocadinho mais, e até se queres te diga, não estava à espera de na primeira passagem do troço de Sintra de ter feito aquele tempo, mas fizemos, o troço estava de facto muito ‘manhoso’, não só a escorregar muito como com nevoeiro e a segunda passagem ainda estava pior, mas o que é certo é que conseguimos manter ali o nosso ritmo, sabemos aquilo não podemos fazer, o carro também não tem muito mais para dar, mas correu bem e acho que de facto, acho que a história do Rui é essa, o Rui continua a ser muito consistente a ter muita garra quando põe o capacete é difícil pedir-lhe para andar devagar porque ele não é capaz de fazer isso muito bem, não tenho muito jeito para isso e, portanto, continua sempre com pressão, mas não fizemos nenhuma loucura, não apanhei nenhum susto no rali todo, como é costume também, às vezes acontece, mas não é costume acontecer isso com o Rui, e portanto, cá estamos.

Onde estiver, o Luís (Caramelo) deve estar bastante feliz com este rali…

“Acho que ele deve estar orgulhoso. O Luís gostava muito de nós, viveu os anos dourados, meus e do Rui, viveu com muito afinco. O Luís está de certeza contente e estou mesmo a vê-lo com aquele mal feitio, eu bem vos dizia, vocês não perdem, e tal, era aquilo que ele diria, e que deve estar a dizer neste momento, para a minha grande honra que o Luís é um grande amigo meu”.