Nuno Couceiro: “Quem ganha o ELMS, o WEC, Le Mans e Daytona tem de ser um fora de série”

Filipe Albuquerque não esqueceu quem o ajudou a chegar ao topo do mundo e tratou de oferecer o valioso Rolex Daytona a Nuno Couceiro que, juntamente com Pedro Couceiro, tem tratado da carreira da estrela portuguesa. Nas redes sociais , Albuquerque escreveu o seguinte:

“Este vai para o Nuno Couceiro que tanto me ajudou na minha vida e na minha carreira. Devo-lhe, e ao seu irmão Pedro, todas as minhas vitórias. Este relógio continua a ser um pequeno nada pelo que fizeste por mim. Obrigado e desfruta este tempo.”

O AutoSport tratou de falar com o feliz contemplado pela oferta. Nuno Couceiro não escondeu a felicidade e orgulho que tem de acompanhar a carreira de Albuquerque:

“Esta vitória do Filipe deixou-me particularmente feliz pelo tipo de prova que foi. Ele fez uma corrida fora de série, tal como os seus colegas de equipa, mas creio que o colocaram nos momentos mais importantes por saberem que ele reage muito bem sob pressão. Não foi tanto a vitória em si que me deixou feliz, mas sim a forma como ele o conseguiu. Esta prestação mostrou toda a sua experiência na gestão de pneus e da pressão, apesar da pressão dos adversários guardou sempre uma margem para responder aos ataques e isso está só ao alcance dos melhores. Esta experiência já vem desde os tempos dos karts, em que o Filipe desenvolveu os pneus a nível mundial para a Dunlop. Ele sabe perfeitamente como tirar o melhor partido dos pneus. Não digo que ele seja o melhor piloto do mundo de endurance pois isso não se mede, mas está sem dúvida no lote dos melhores do mundo. Quem ganha o ELMS, o WEC, Le Mans e Daytona tem de ser um fora de série. Está sem dúvida na nata dos pilotos de resistência, independentemente da categoria. Ele conquistou isso graças ao seu talento, ao seu trabalho incansável e à sua postura que é reconhecida e respeitada em todo o mundo. Esta vitória é, tal como a sua carreira, um motivo de grande orgulho para mim.”

