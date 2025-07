Novas Energias: João Botequilha/Magda Ferreira vencem Eco Rally Proença-a-Nova

A dupla José Botequilha/Magda Ferreira, em Volvo EX30, estrou-se a vencer uma prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO, ao ganharem, este fim de semana, a 5ª edição do Eco Rally Proença-a-Nova.

Numa prova com um assinalável grau de dificuldade e exigência, tanto em termos de navegação, como de condução, os restantes lugares do pódio foram ocupados por Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo, num KIA EV3, e António Ramos/Sancho Ramalho, num BMW i3.

Quanto à componente de Eficiência Energética, a vitória foi para a dupla Romain Montrmbault/Alexandre Stricher, num Dacia Spring 65, seguidos de João Gonçalves/Pedro Condessa, num BMW i3S e Nuno Gonçalves Geada/Sofia Duarte Geada, num Mini Cooper SE.

A melhor equipa feminina foi Paula Joaquim/Sofia Escarigo, num Tesla Model 3 SR Plus e a Power Stage, teve como vencedor a dupla Filipe Maia/Tiago Caio, em Polestar 4.

Quanto à classificação por Teams, em primeiro lugar ficou a equipa “Kia-ACP Electric-BP”, em segundo a equipa “Prolama Competição” e em terceiro a “UVE Eco Rally Team | Atlante”.

Com um itinerário cuidadosamente preparado para exigir o máximo dos concorrentes e, ao mesmo tempo, valorizar a paisagem natural e o património do concelho, a edição 2025 do Eco Rally Proença-a-Nova disputou-se nalgumas das mais emblemáticas estradas da região, promovendo simultaneamente não só a mobilidade sustentável, como também o turismo local, numa clara aposta do município para aumentar a atratividade do concelho.

Com um total de 191 pontos de controle, distribuídos pelos 17 troços classificativos, mais a Power-Stage, divididos por 4 secções, ao longo dos 183 kms controlados, dos mais de 256 km percorridos no total, os concorrentes começaram e acabaram o eco-rally no Parque Urbano Comendador João Martins, em Proença-a-Nova, local onde também teve lugar a cerimónia de consagração dos vencedores, numa prova cuja organização esteve a cargo da Secção de Desportos Motorizados da Associação Académica de Coimbra.

Magda Ferreira, navegadora da equipa vencedora, visivelmente satisfeita por esta vitória, salientou que “se tratou de um rally muito interessante em termos dos troços escolhidos que trouxeram uma exigência acrescida tanto em termos de condução, como de navegação, o que tornou a prova muito competitiva e de inegável excelência, ajudando cada vez mais a colocar o Eco Rally de Proença-a-Nova como uma das provas chave da competição de regularidade de veículos elétricos no nosso país.”

Já José Botequilha, o piloto vencedor, destacou “que se tratou de uma prova em estradas muito atrativas, algumas delas bastante sinuosas, o que traz sempre uma dificuldade acrescida e a necessidade de uma maior atenção, e que esta vitória é inegavelmente importante porque apesar de nas últimas provas tanto este ano, como na edição anterior, terem ficado quase sempre no topo 10 da classificação, nunca tinham vencido e que esta vitória, por ter acontecido em Proença-a-Nova, tem um sabor muito especial”.

O Eco Rally Proença-a-Nova insere-se num campeonato inovador que está a transformar o panorama do desporto motorizado em Portugal, apostando em tecnologia limpa, eficiência energética e responsabilidade ambiental. A adesão crescente de equipas e marcas, e a acrescida competitividade a que, prova após prova vimos a assistir, demonstra o forte potencial deste formato no presente e no futuro.

O Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO segue agora para a ilha da Madeira onde, de 3 a 5 de outubro, se disputará o Eco Rally Madeira, prova que, este ano, tem o aliciante extra de contar para o Campeonato FIA.

