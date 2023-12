Nova era no Mundial de Ralicross: elétricos vs combustão | AutoSport

Em 2024, as ‘feras’ elétricas do Mundial de Ralicross vão lutar roda a roda com os seus rivais do RX1, que usam combustíveis sustentáveis. O Campeonato do Mundo de Rallycross vai inaugurar uma nova era em 2024, com a abertura da competição a carros de duas tecnologias distintas, e vai incluir carros com motores de combustão sustentáveis (ICE) ao lado das atuais ‘feras’ elétricas – preparando o terreno para uma emocionante “Batalha de Tecnologias”. esta é uma clara tentativa de ‘reavivar’ o World RX, que depois de um período de forte crescimento, caiu muito com a perda das equipas oficiais, guindando-se de novo a um menor mediatismo. É isso que se pretende mudar, tentando dar mais interesse ao campeonato, que tem vindo a perder interesse.

Agora, depois de duas épocas de competição puramente elétrica, em que o interesse pelo WorldRX caiu a pique, os carros com motores de combustão voltarão a ser bem-vindos a partir da próxima época, desde que funcionando com combustível sustentável. Isto apresenta a perspetiva de um duelo direto entre as máquinas RX1e e os seus rivais RX1 em condições de igualdade.

Em 2024, será permitido um máximo de 16 inscrições, estando o campeonato aberto a candidaturas de pilotos não permanentes, numa base de ronda a ronda.

O formato desportivo também foi ajustado, com a disputa da SuperPole substituída por posições de partida pré-determinadas em todas as mangas para reduzir o risco de evolução da pista e, assim, garantir uma maior paridade.

Os concorrentes irão competir por posição e não por tempo, tornando o formato mais facilmente compreensível. Além disso, serão atribuídos pontos para o campeonato em cada ‘manga’ de ‘aquecimento’, semi-final e final, incentivando os pilotos a esforçarem-se ao máximo em cada volta e aumentando a ação para os fãs.

Para Arne Dirks, Diretor-Geral da Rallycross Promoter GmbH: “À medida que o World RX entra na sua segunda década, estamos entusiasmados por introduzir o novo conceito de ‘Batalha de Tecnologias’. Todos nós vimos e apreciámos a potência e o potencial eletrizante do RX1e nos últimos dois anos, e também testemunhamos uma grande paixão pelos carros com motor de combustão no Euro RX: “Tem havido um enorme interesse por parte dos pilotos e das equipas, e acreditamos que este novo formato sustentável oferece aos concorrentes e aos fãs o melhor dos dois mundos.”