Mundial de TT/Rali da Andaluzia: Luís Portela Morais foi 5º T3 no prólogo | AutoSport

A dupla Luís Portela Morais/David Megre, pilotos do BP Ultimate Adventure Team, aos comandos de um OT3 iniciou hoje a sua participação na 3ª edição do Andalucia derradeira etapa do FIA World Rally-Raid Championship que se está a disputar na vizinha Espanha.

No prólogo, esta tarde disputado, a equipa averbou o5º tempo entre os T3.

“O prólogo era muito engraçado e correu muito bem. Ainda estamos a habituarmo-nos ao carro e o objetivo agora é tentarmos colocar o OT3 ao nosso gosto para todos os dias irmos melhorando a pensar naturalmente nesta prova, mas também nos próximos eventos que aí vêm”, salientou o piloto do BP Ultimate Adventure Team que se referindo à próxima etapa acrescentou. A 3ª edição do Andalucia Rally que teve início a 18 de outubro com as habituais verificações técnicas e administrativas e viu hoje realizada a etapa especial de qualificação prossegue ao longo de mais quatro dias de competição disputados nos cenários típicos da Andaluzia.