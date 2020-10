Moto3, TL2, França: Filip Salac surpreende Fenati

O checo Filip Salac (Rivacold Honda) foi suficientemente poderoso para bater Romano Fenati nos instantes finais da TL2, colocando o cronómetro em 1’44.820 na frente de Fenati e McPhee.

Carlos Tatay, Albert Arenas e Tony Arbolino eram os mais rápidos no primeiro terço da sessão, mas as coisas iam mudar depressa na entrada para os últimos 20 minutos. Com uma volta rápida o checo Filip Salac (Honda) colocava-se na frente, seguido pela Husqvarna de Romano Fenati e da KTM SKY VR46 de Andrea Migno.

Fenati estabelecia então a melhor volta, 1’47.929s. Ricardo Rossi subia ao segundo lugar por troca com Salac, enquanto John McPhee – o mais rápido no TL1 – subia ao quarto melhor tempo. Na entrada para os últimos 10 minutos, o cronómetro baixa então para 1’47.804s, desta vez pelas mãos de Paw, prontamente batido por Masia que faz uma volta num baixo 1’46.520s; Raul Fernandez também está muito veloz, sobe a terceiro atrás de McPhee que quer repetir a proeza da primeira sessão.

Masia volta a baixar o melhor tempo para 1’46.004s e já estamos nos últimos minutos da sessão. O tempo-canhão de 1’45,273 de Fenati recoloca o italiano como o mais rápido: Masia, Salac, Pow e Rodrigo vem a seguir.

Mas o remate final é do checo Filip Salac: 1’44.820s. Brutal!

Tempos TL2 Moto3