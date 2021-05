Moto2, 2021, Jerez – Q2: Pole do líder do mundial Gardner

Na Moto2 há um novo nome na pole. Até agora, Sam Lowes sempre esteve na frente nas duas provas do Qatar e em Portimão, mas desta vez esse mérito ficou na posse de Remy Gardner – atual líder desta categoria.

Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi completam a primeira fila. O vencedor de Portugal Raul Fernandez terminou em quarto. Lowes não ultrapassou a posição 5.

Gardner apoiou a suas performances nos bons resultados dos treinos livres, uma vez que o australiano tanto no TL1 como no TL3 foi líder na tabela de tempos. Começou no Q2 ele começou como o piloto mais rápido com um 1:40.667 min. Ao fazê-lo, reduziu o seu melhor tempo no TL3 em cerca de 0,2 seg. Atrás deles estavam dois Italianos, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Assim, no domingo o líder do campeonato de Moto2 Remy Gardner parte para o GP na Andaluzia do primeiro lugar. “Conheço muito bem a pista e correu-me tudo bem aqui desde o primeiro treino livre. A minha volta para a pole position não foi a perfeita, mas foi o suficiente”, disse o australiano. Lowes estragou completamente o seu último ataque e caiu.

Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi completam a primeira fila. O vencedor de Portugal Raul Fernandez terminou em quarto. Lowes não ultrapassou a P5 após um acidente e um erro de direção.

RESULTADOS Q2 – MOTO2