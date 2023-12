MOMENTOS DO ANO: A nova Peugeot Rally Cup Portugal | AutoSport

A Peugeot Rally Cup Ibérica vai em 2024 ser complementada por dois novos troféus: a nova Peugeot Rally Cup Portugal, o troféu monomarca que tem como objetivo alavancar o aparecimento de grandes valores lusos na modalidade rainha das provas de estrada em Portugal.

Sendo uma nova competição ao serviço dos pilotos e das equipas nacionais, a Peugeot Rally Cup Portugal 2024 irá compor-se de cinco ralis, de entre os eventos em pisos de terra e de asfalto mais representativos do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

No final da época, atribuir-se-ão os títulos de ‘Campeão’ a Pilotos, Navegadores e Equipas nacionais. O mesmo conceito irá aplicar-se ao Desafio Peugeot 2024,também composto por cinco eventos pontuáveis para o Supercampeonato de España de Rallies (S-CER) e para a Beca Junior RTS.

Pode, mesmo, considerar-se esta nova copa monomarca como herdeira do Troféu Peugeot 206, iniciativa realizada entre os anos 2003 e 2006, sob a ‘batuta’ de Carlos Barros, e que consagrou José Sampaio no ano de estreia, Bruno Magalhães na época seguinte e ‘Mex’ Machado dos Santos nas duas últimas, nomes que, entretanto, evoluíram para outros patamares no domínio do automobilismo.

Ao contrário do que sucede com o Clio trophy Portugal, que se realiza com carros da base da Pirâmide de Ralis da FIA a Peugeot Rally Cup Portugal realiza-se com os Peugeot 208 Rally4, o segundo nível da Pirâmide de Ralis da FIA.