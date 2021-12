Max Verstappen vai vender o seu Honda Civic Type R | AutoSport

O novo Campeão do Mundo de Fórmula 1, Max Verstappen vai vender o seu carro de serviço na CarNext.com. Patrocinador do neerlandês, a CarNext aproveita a boleia e anunciou que Max Verstappen vai vender o seu Honda Civic Type R, após a atual temporada de Fórmula 1. O carro estará à venda a partir de 23 de dezembro por 33.333€ e os lucros da venda vão ser doados a uma instituição de caridade escolhida pela CarNext, a Wings for Life for RedBull.

Max Verstappen tem utilizado este carro personalizado como o seu veículo pessoal durante o ano, sendo que neste momento o carro está visível no website da CarNext (https://www.carnext.com) já desde ontem. A venda será feita por ordem de chegada e a CarNext entregará o carro na casa do cliente que o conseguir comprar.

A seguir à venda, a CarNext doará a receita à Wings for Life, uma organização sem fins lucrativos fundada pelo antigo bicampeão mundial de motocross Heinz Kinigadner e o fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, em 2004, que tem como objetivo encontrar uma cura para lesões da medula espinal e para a paralisia.

A propósito da venda, Max Verstappen manifestou a sua satisfação em contribuir para esta causa: “Estou muito contente por vender o meu carro por uma causa tão boa como a Wings for Life. E para garantir que a venda está em boas mãos, vou fazê-la em conjunto com o meu parceiro CarNext. Para me despedir do meu carro, levei-o para uma última viagem, como se pode ver na campanha. Espero que o novo dono desfrute do carro tanto como eu.”

Neste vídeo, poderá ver Max Verstappen a anunciar a venda do seu carro através da CarNext: