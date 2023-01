Mattias Ekström: “Estes tipos têm dez anos de experiência no Dakar…” | AutoSport

Mattias Ekstrom (Audi Team Audi Sport) foi o único Audi a terminar a prova, em 13º, um resultado pior que o nono lugar do ano passado. Estreou-se no Dakar em 2021 com um SSV T3, abandonou, o ano passado surgiu integrado no projeto Audi, terminando o Dakar em nono, vencendo uma etapa pelo meio. Tem ainda muito caminho a fazer no Dakar. Rapidez não lhe falta, mas sim consistência. Este ano e quando já era o único Audi em prova, capotou na etapa 7 quando era quinto da geral e acabou com as já poucas hipóteses da Audi conseguir um bom resultado este ano. Caiu para 35º, recuperou até 13º, um resultado bem pior que no ano de estreia da Audi: “Este terreno dos últimos dias foi muito difícil para mim, com dunas, dunas e mais dunas. Havia algumas partes que não eram fáceis de navegar, não sei se encontrámos as trajetórias mais rápidas. Tentámos seguir as suas ‘pegadas’, mas num local perdemo-las. Mas fizemos o nosso melhor. Não me sinto muito melhor nas dunas do que antes, estes tipos têm dez anos de experiência.