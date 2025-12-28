Mattias Ekström à procura da vitória no Dakar 2026: “Não me motivava sem pensar na vitória”

“Se te preparas como vencedor, um dia serás vencedor.” Esta é a filosofia que Mattias Ekström e Emil Bergkvist, a dupla sueca da Ford, trazem para o Dakar 2026, após um pódio histórico na edição anterior.

Mattias Ekström e Emil Bergkvist estão de regresso ao Dakar 2026, com a firme determinação de alcançar a vitória absoluta. Este regresso ocorre após terem conquistado um notável terceiro lugar na edição anterior, o melhor resultado de sempre para Ekström. Há um ano, o piloto sueco, então com 43 anos, confessou que o maior desafio da sua carreira seria triunfar no Dakar. Na edição de 2025, apenas 24 minutos separaram Ekström do líder nas cruciais etapas do Empty Quarter. O que não era “coisa pouca…”

Mattias Ekström: um virtuoso multidisciplinar

Nascido na Suécia, Mattias Ekström cultivou a sua paixão pelo automobilismo explorando a diversidade de veículos e os vastos espaços do seu país. Este talento versátil já conquistou dois títulos de DTM, um Campeonato Mundial de Rallycross, três vitórias na Race of Champions e o título inaugural da série Pure ETCR.

Após uma carreira inteira ligada à Audi, Ekström fez a sua primeira incursão no Dakar em 2021, a bordo de um SSV Yamaha T3, embora tenha sido forçado a abandonar. Esta experiência proporcionou-lhe uma perspetiva valiosa sobre as dificuldades inerentes à prova. Um ano mais tarde, na estreia da Audi no Dakar, destacou-se como o melhor piloto da equipa, terminando em nono lugar. Ekström é, até hoje, o único piloto da Audi a ter completado todas as edições da marca na prova, acumulando duas vitórias em etapas.

Para a edição de 2026, Mattias regressa ao volante do Ford Raptor com motor V8, novamente ao lado do seu navegador habitual, Emil Bergkvist que tem agora 30 anos de idade, mas já foi um ex-piloto de rali, considerado uma das grandes promessas do desporto. Conquistou o Campeonato Europeu Júnior em 2015 e o Campeonato Mundial Júnior três anos depois. A sua estreia no Dakar deu-se em 2021 como navegador, ao lado do seu compatriota Mattias Ekström, a bordo de uma Yamaha SSV. Um ano mais tarde, alcançou a primeira vitória de etapa, novamente com Ekström, desta vez num Audi híbrido.

Após três anos com a Audi, Bergkvist integrou a aventura da Ford, que culminou num impressionante terceiro lugar no Dakar de janeiro de 2025. A sua adaptação aos rigores dos rally raids foi exemplar.

Na preparação para a edição de 2026, Bergkvist acompanhou Ekström em várias rondas do W2RC (como o Abu Dhabi Desert Challenge e o Rali de Marrocos) a bordo do Ford Raptor, com o objetivo de otimizar as configurações. Adicionalmente, para acumular experiência extra, competiu num veículo mais leve — o EKS X3+ Challenger — em eventos como o Baja de Espanha, o Rali Raid de Portugal e o Qatar International Baja.

Preparação meticulosa e lições do Dakar 2025

Ekström sublinhou a importância da preparação, reafirmando a sua crença: “Se te preparas como vencedor, um dia serás vencedor.” O sueco declarou que não conseguiria encontrar motivação para competir sem o objetivo da vitória absoluta.

“Não acredito que conseguiria motivar-me a correr se não pudesse aspirar à vitória. Por vezes, não é realista pensar que se vai ganhar, mas também gosto de ser irrealista,” admitiu. “Considero o esforço que dediquei a pensar no Dakar, a preparar-me para o Dakar. E ao longo de toda a minha carreira de automobilismo, sempre tive uma prioridade principal: primeiro o DTM, depois o Rallycross, e agora o Dakar. Tudo o resto é uma prioridade secundária.”

Ekström elogiou o desempenho coletivo na edição anterior, afirmando: “Podemos estar muito orgulhosos, como equipa, de termos conseguido lutar na frente e demonstrar boa velocidade e consistência no último Dakar. O Ford Raptor T1+ funcionou excecionalmente bem ao longo desta corrida incrivelmente desafiante.”

O piloto identifica a complexidade da prova como um fator motivador: “Aprecio que seja necessário estar em excelente forma física, ser mentalmente forte e possuir uma sensibilidade técnica apurada para encontrar as configurações corretas. É uma disciplina de automobilismo muito complexa. Em situações de pó, navegação desafiadora e outros imprevistos, pode ser extremamente doloroso e frustrante. Contudo, é precisamente isso que me motiva a dominar e a conquistar.”

Bergkvist: satisfação e confiança para o futuro

O navegador sueco expressou o seu orgulho no resultado: “Foi o nosso melhor resultado de sempre no Rali Dakar. Sinto-me imensamente orgulhoso de nós e da equipa! O Mattias fez um trabalho incrível, e estou igualmente muito satisfeito com a minha contribuição como navegador. Não consigo imaginar parar o que estou a fazer.”

Bergkvist salientou o valor dos testes em veículos alternativos: “O Rali Raid Portugal e o Baja do Qatar foram muito gratificantes, pois tivemos a oportunidade de conduzir o nosso próprio carro. Essas experiências também nos proporcionaram lições valiosas para o futuro, e sentimo-nos mais do que prontos para a próxima aventura!”

Objetivo para 2026: a vitória absoluta

A dupla regressa ao deserto saudita com um objetivo que, embora simples na sua formulação, é extremamente ambicioso: vencer o Dakar 2026. A sua terceira posição na edição anterior demonstrou claramente a capacidade de lutar ao mais alto nível. Agora, preparam-se para fechar o ciclo.

