Mariana Machado e Matilde Magalhães no FIA The Girls on Track

Arranca no próximo domingo, 12 de outubro, em Paul Ricard o programa da FIA, The Girls On Track – The Rising Stars. O projecto concebido pela FIA Women in Motorsport Commission liderado por Michèle Mouton, visa trazer para o desporto automóvel mais mulheres.

Este novo programa, desenhado a dois anos, junta 20 jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos de 16 países distintos. O programa prevê selecionar a melhor piloto que irá disputar em 2021 o Campeonato FIA de Fórmula 4 com a Scuderia Ferrari. Até lá o programa irá desenrolar-se da seguinte forma:

De 11 a 13 de outubro – Avaliação das 20 finalistas e seleção das 12 melhores;

De 14 a 16 de outubro – ‘Training Camp’ de Karting e seleção das 8 melhores;

De 2 a 4 de novembro – ‘Training Camp’ de Fórmula 4 e seleção das 4 melhores;

De 9 a 13 de novembro – ‘Training Camp’ com a Ferrari Driver Academy de Fórmula 4 e seleção da finalista;

A FPAK que integra a FIA Women in Motorsport Commission candidatou ao programa quatro jovens pilotos, mas apenas Mariana Machado (16 anos) e Matilde Magalhães (14 anos) foram selecionadas, Mariana foi a primeira menina a sagrar-se Campeã Nacional de Karting e Matilde tem somado sucessos nos campeonatos e corridas que disputa.

A expectativa é elevada pois as duas jovens portuguesas vão-se bater com as melhores da sua idade, no entanto nem só de resultados desportivos vive este programa, já que a componente física e psicológica será igualmente avaliada.

Para Ni Amorim, Presidente da FPAK este é mais um programa que acarinhamos de forma especial: “Ficámos muito contentes por termos duas pilotos portuguesas em 20 selecionadas. Tanto a Mariana como a Matilde são duas excelentes pilotos pelo que acredito que irão representar bem as cores de Portugal e que passarão com distinção a primeira etapa que acontece já no próximo fim-de-semana”, disse.