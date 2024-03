Maria Luís Gameiro ausente da Baja TT Esc Online Montes Alentejanos | AutoSport

A dupla do Team Motivo JCB formada por Maria Luís Gameiro e José Marques não irá disputar a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja TT Esc Online Montes Alentejanos, que vai para a estrada esta sexta-feira na região de Beja.

Apesar de estar praticamente recuperada da fratura na mão direita que sofreu há sensivelmente um mês, a piloto Maria Luís Gameiro e a direção da equipa decidiram adiar o arranque do programa de desportivo da dupla liderada por Maria Luís Gameiro, no sentido de “evitar correr riscos desnecessários,” afirmou a piloto de Cascais.

Maria Luís Gameiro fraturou a mão direita numa sessão de ginásio tendo, no último mês encetado um intenso trabalho de recuperação que envolve as mais avançadas terapêuticas disponíveis, nomeadamente o recurso à câmara hiperbárica. A piloto esclarece que “este exigente período está já terminado, mas, naturalmente, provocou um atraso considerável no plano que tínhamos delineado e a verdade é que, sem ter tido oportunidade de testar e com alguns condicionamentos provocados pela lesão que sofri, ficaria numa posição de alguma fragilidade. Correr o risco de alguma coisa correr francamente mal em Beja e colocar em risco o resto da temporada era pouco avisado. Esta foi, seguramente, a melhor decisão! Deixa-me triste, mas face às circunstâncias não tenho alternativa.”

Desta forma, Maria Luís Gameiro/José Marques vão estar na máxima força para dar início à participação no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2024 no BP Ultimate Rally Raid Portugal, que o ACP leva a efeito entre os dias 2 e 7 de Abril.

Tomada esta decisão, a representação do Team Motivo JCB fica exclusivamente a cargo de Tomás Gameiro que, acompanhado por António Saraiva (co-piloto campeão ibérico de T2 em 2023), vai apresentar-se nesta Baja ESC Online Montes Alentejanos aos comandos do Toyota Land Cruiser, até 2023 tripulado por José Gameiro e António Saraiva, e com o qual pretende imiscuir-se na luta pelos melhores lugares da categoria T2.