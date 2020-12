LMP2 Pro-Am vai em frente

O WEC confirmou uma nova sub-categoria: LMP2 Pro-Am, que será exclusivamente para as equipas que apresentem um pilotos com classificação Bronze, tal como já sucede no LM GTE Am. Continua a existir a LMP2, como segunda categoria mais competitiva das corridas de endurance mas passa a haver uma nova, a LMP2 Am. Desta forma, o WEC mantém os requisitos de classificação dos pilotos que estiveram em vigor durante a época de 2019-20. Cada equipa deve ter pelo menos um piloto Bronze ou Prata registado na FIA. Esta é uma medida que os pilotos com a classificação Bronze tinham feito questão solicitando que a FIA apertasse as regras de pilotos para 2021, a fim de fechar a diferença as equipas que concorrem com um piloto Prata – que pode ser um jovem profissional – e as que concorrem com um amador, Bronze.

Desta forma, os Pilotos Bronze passam a lutar pelo seu próprio título. A classificação da LMP2 Pro-Am será feita com pódios separados e estendida à European Le Mans Series.