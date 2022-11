Lexus e a Adidas criaram um Lexus RX 500h inspirado em “Wakanda Forever” | AutoSport

Com o objetivo de marcar presença na estreia de “Black Panther: Wakanda Forever”, a mais recente aventura da Marvel, foi criado um Lexus RX muito especial.

Celebrando o lançamento da nova aventura de Black Panther, foi criado um projeto com o objetivo de trazer um pouco de Wakanda para o nosso mundo. Para isso, o centro de design da Lexus na América do Norte (Calty North American), em colaboração com os alunos da Adidas S.E.E.D. (School for Experiential Education in Design) e com os especialistas em impressão 3D da Carbon, criaram uma fantástica decoração para o Lexus RX 500h, que foi batizado como “Vibe-Branium”.

No exterior, a decoração começou com a aplicação de uma película criada especificamente para este projeto, que inclui um fundo negro com um padrão em roxo e diversos elementos em dourado, como o padrão em diamante que é inspirado pelo colar de presas usado por Black Panther. O padrão tribal em roxo, é também o usado na coleção de roupa desportiva “Wakanda Forever” da Adidas. E para completar o visual, elementos como os puxadores das portas, os frisos das molduras das janelas e outros detalhes foram produzidos em dourado, o mesmo tom dos logos da marca e a designação deste modelo e versão, incluindo o nome “Vibe-Branium” no alfabeto fictício de Wakanda.

A abrir a porta, encontramos mais carateres de Wakanda que, desta vez, dariam origem à designação F-Sport se fossem traduzidos. E no habitáculo, está todo o trabalho desenvolvido pelos alunos da Adidas S.E.E.D., com a ajuda da Calty Design Research da Lexus e, obviamente, tendo a sequela de Black Panther como fonte de inspiração. Os responsáveis de design da marca ajudaram os alunos a alinhar o seu trabalho com os princípios de design da marca, os seus processos criativos, cores e materiais, dando origem a um trabalho conjunto fantástico e muito original. O padrão tribal criado pela Adidas está presente em diversos elementos, tal como a decoração dourada marca presença em diversos outros. E no volante, encontramos uma gravação no alfabeto de Wakanda com a mensagem “Wakanda Forever”.

O Lexus RX 500h Vibe-Branium AWD DIRECT4, como seria de esperar, é uma unidade única e não está disponível para venda, nem sequer em Wakanda, imaginamos nós. Mas o novo SUV da Lexus que está quase a chegar ao mercado, já tem um visual futurista e tecnológico na sua versão “normal” de produção.