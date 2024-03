Joaquim Rino está de volta ao Campeonato de Portugal de Montanha | AutoSport

Depois de apenas ter protagonizado uma aparição em 2023, na Serra da Estrela, o “Senador de Porto de Mós” confirma que vai cumprir um programa parcial no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2024: “Já sentia saudades de estar com a Família da Montanha com mais regularidade”, confessa Joaquim Rino ao confirmar que “felizmente, este ano, apesar de continuar a ter uma vida empresarial muito preenchida, vamos poder estar presentes em várias provas do CPM JC Group, começando já na Rampa da Arrábida”.

Para o consagrado e experiente piloto de Porto de Mós, este é um regresso “a um campeonato onde me sinto muito bem. Já faço parte dos mais veteranos e sempre foi a modalidade que mais me atraiu. Ainda para mais, o campeonato está cada vez mais forte e mais mediático, sendo ainda de realçar que a Divisão Protótipos B, onde continuarei a estar inserido, promete vir a ser muito competitiva, o que ainda me dará mais prazer, pois quanto mais disputado, melhor!”.

Para além da Rampa da Arrábida, Serra da Estrela e de Boticas, estão já confirmadas e Joaquim Rino tentará “estar no maior número de provas que me seja possível”, ficando, desde já, por razões de agenda, fora do programa a Rampa Internacional da Falperra, assumindo que “é com muita pena minha, pois adoro competir naquele ambiente. Mas, estarei fora do país e será impossível participar”.

Paralelamente, Joaquim Rino voltará a estar presente na Rampa Histórica integrada no Caramulo Motorfestival, que se realiza de 6 a 8 de setembro.

A “montada” continuará a ser o belo BRC BR49 EVO da Articimentos, cuja preparação técnica continuará a ser assegurada pela FR Power, a estrutura dirigida por Rui Ferreira e com quartel-general na Covilhã.