João Rodrigues: “no Rali das Camélias o pódio será o nosso objetivo”

Novidade é também a presença de Bruno Carvalho a ditar notas. João Rodrigues explica que “vou ter ao meu lado o Bruno em vez do Manuel Santos, que é o meu navegador desde o início com o nosso ‘leãozinho’. Mas, desta vez, não lhe é possível por motivos profissionais e, por isso, convidei o Bruno”.

É um carro fantástico, competitivo e sabemos que vamos contar com uma estrutura técnica que está entre as melhores de Portugal. Estou muito motivado e só espero que a sorte que nos faltou o ano passado, esteja, desta feita connosco!”

Para esquecer esse infortúnio, temos de lá voltar e com ambição”e esta é grande, assumindo o rápido piloto de Mafra que “mesmo sabendo que será uma tarefa árdua, vamos para esta edição das Camélias com o objetivo de ficar no pódio absoluto”.

João Rodrigues, está de regresso aos ralis, e depois de ter trocado o pequeno Peugeot 106, pela ‘juba’ maior do Peugeot 208 Rally4, agora será aos comandos de um Renault Clio Rally4 da Domingos Sport que vai atacar a edição 2025 do Bilstein Group Rali das Camélias. Navegado desta feita por Bruno Carvalho, o ‘Leão de Mafra’ assume a ambição de lutar pelo pódio à geral.

