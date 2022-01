James Vowles troca pitwall por lugar de piloto por uma corrida no Dubai | AutoSport

James Vowles está mais familiarizado em estar aos comandos da estratégia da Mercedes no pitwall da equipa na Fórmula 1, mas desta vez o britânico troca de lugar e vai desfrutar do desporto automóvel no lugar do piloto antes do início da nova temporada.

Vowles será um dos 3 pilotos da Garage 59 aos comandos do McLaren 720S GT3 da equipa na primeira corrida do Asian Le Mans Series. A Garage 59 recebeu dois novos carros antes das férias de Natal, que estão agora totalmente preparados para competir no Asian Le Mans Series, que se inicia no Dubai a 12 de fevereiro. Serão companheiros de equipa de Vowles, Nicolai Kjærgaard e Manuel Maldonado no carro #59, enquanto os pilotos Alexander West , Marvin Kirchhöfer e Frank Bird estarão ao volante do carro #88.

O responsável da equipa Garage 59, Andrew Kirkaldy disse: “Estou muito contente com o alinhamento de pilotos que asseguramos para o Asian Le Mans Series. Estamos todos ansiosos por começar com o McLaren 720S e esperamos obter a nossa primeira vitória da temporada. Com certeza que também será útil ter um dos melhores estrategas da F1 na equipa”, referindo-se a Vowles.

O Asian Le Mans Series de 2022 começa no Dubai no dia 12 de fevereiro, dando tempo ao estratega da Mercedes para estar presente no lançamento do novo monolugar da equipa no dia 18.