Inside Motor comprou dois Toyota GR Yaris RZ para a Gazoo Racing Iberian Cup | AutoSport

A Inside Motor tornou-se na primeira equipa portuguesa a confirmar a sua ligação à Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, já que adquiriu dois Toyota GR Yaris RZ, que poderá alugar aos possíveis interessados.

Depois de terem marcado presença na apresentação da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, no Algarve, Victor Calisto e Joaquim Batalha decidiram avançar para o novo projeto, de um troféu que ‘promete’ muito em Portugal e Espanha.

Ainda não é conhecido ao pormenor o valor global de quanto pode ficar uma temporada de oito provas ao volante do Yaris, já que a Toyota Caetano Portugal e Espanha ainda estão a analisar, em alguns casos, que peças disponibilizar e os respetivos custos.

Sabe-se que o carro com Kit de competição instalado na configuração asfalto, registado, homologado, equipado com Passaporte Técnico e pronto para competir custa 68.800 euros + IVA (inclui depósito de segurança de acordo com regulamento FIA) com matrícula espanhola. O custo adicional para matrícula portuguesa é de 6.000 a 8.000 euros, para quem pretender converter o carro para matrícula portuguesa.

O Kit de Terra custa 5.800 euros + IVA e inclui: Jantes 12 aros, discos de travões dianteiros, suporte para pinças de travão dianteiras e amortecedores ajustáveis de 3 vias com molas.

Para já sabe-se que o carro não deverá ter homologação FIA, em Espanha será N4 e em Portugal ainda não está decidido, ou pelo menos comunicado publicamente.