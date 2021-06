IndyCar Series: Kevin Magnussen substitui Felix Rosenqvist na Arrow McLaren | AutoSport

Kevin Magnussen, que venceu recentemente a corrida do IMSA em Detroit, fará a sua estreia na IndyCar Series ao volante do monolugar da Arrow McLaren SP no próximo fim de semana, substituindo Felix Rosenqvist que teve um acidente feio, também em Detroit, e que ainda não foi liberado pelos médicos para competir.

Patricio O’Ward, que tem agendado um teste no F1 da McLaren no final da época, saiu vencedor da mesma prova em que Rosenqvist teve o acidente. O piloto sueco já saiu do hospital, mas é ainda cedo para competir de novo.

O comunicado da equipa em relação à alteração de pilotos:

“Após uma avaliação da equipa médica da INDYCAR, Felix Rosenqvist não foi autorizado a correr no REV Group Grand Prix deste fim-de-semana em Road America. Félix continuará a ser apoiado pela equipa à medida que avança na sua recuperação.

Felix será substituído para o REV Group Grand Prix por Kevin Magnussen, que fará a sua estreia no INDYCAR. Magnussen fez 19 largadas pela equipa de Fórmula 1 da McLaren em 2014, incluindo um segundo lugar no Grande Prémio da Austrália nesse ano.

Mais atualizações sobre o estatuto de Félix serão oportunamente partilhadas.”