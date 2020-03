IMSA: Long Beach cancelado

A mítica prova no traçado citadino de Long Beach também foi cancelada devido ao surto de Coronavírus. As organizações tentaram o adiamento, sem sucesso.

O Grande Prémio Acura de Long Beach foi cancelado. O evento que iria receber a prova do IMSA e o Pirelli GT4 America Sprint-X series foi inicialmente adiado devido à proibição de grandes eventos até 30 de Abril. As notícias afirmam que foi tentado um acordo com a Indycar Series para Setembro mas o acordo não foi conseguido levando ao cancelamento da prova:

“Nos últimos dias, procuramos ativamente a possibilidade de reagendar o Acura Grand Prix para uma data posterior este ano”, disse Jim Michaelian, presidente e CEO da Grand Prix Association, em comunicado.

“Estamos muito desapontados por não termos conseguido algo para todos os nossos fãs leais e clientes valiosos, mas tentar reunir todos os elementos que fazem do evento de Long Beach um sucesso tão grande não parece viável para 2020”.

Numa declaração fornecida às equipas, o IMSA prometeu regressar a Long Beach no próximo ano, confirmando também procura uma alternativa para substituir a prova em 2020.

“O IMSA continua a trabalhar com parceiros para possíveis eventos alternativos para realizar uma temporada completa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020”, dizia um comunicado. “Detalhes sobre quaisquer alterações nos calendários das séries sancionadas pelo IMSA serão comunicados quando disponíveis.”