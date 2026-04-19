Hierarquia do CPR virada do avesso: e as lutas estão ‘só’ a começar

Já se calculava que a nova vaga atacasse o “poleiro” dos veteranos, mas o que tivemos também no Rali Terras d’Aboboreira foi a afirmação de quem já muito prometia. ‘Contas’ totalmente baralhadas no topo do CPR.

Rúben Rodrigues confirmou o salto competitivo no Terras d’Aboboreira e adensa luta pelos lugares cimeiros no CPR. O piloto açoriano impôs-se entre os pilotos do campeonato numa prova decidida por margens curtas e com o pódio fechado em apenas 7,7 segundos.

Rúben Rodrigues foi o maior protagonista do Rali Terras d’Aboboreira nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis. Depois de uma época de ‘aprendizagem continental’ e adaptação ao carro, esperava-se mais, mas talvez ainda não a luta pela vitória. quem pensou assim, enganou-se e o açoriano fez o suficiente para transformar a pressão inicial de Armindo Araújo numa afirmação clara de candidatura às vitórias – logo se vê ao título – num fim de semana em que os três primeiros classificados do campeonato terminaram separados por apenas 7,7 segundos.

O piloto açoriano, navegado por Rui Raimundo, concluiu a prova como melhor português, batendo Armindo Araújo por 5,6 segundos, enquanto Pedro Almeida fechou o pódio nacional a escassos 2,1 segundos do campeão, num desfecho que reforça a ideia de um CPR mais aberto, mais competitivo e com um leque alargado de candidatos aos primeiros lugares.

Sinal dado logo no arranque

Armindo Araújo foi o primeiro líder entre os concorrentes do CPR, mas a resposta de Rúben Rodrigues surgiu de imediato, com apenas 0,6 segundos a separarem ambos após o arranque da prova, num primeiro indicador de que a luta pela frente estaria longe de ficar confinada aos nomes mais habituais.

José Pedro Fontes surgia então a 5,8 segundos e Hugo Lopes a 7,4s, espelhando desde cedo uma frente compacta e competitiva, em que vários pilotos se mantinham dentro de uma margem curta e com possibilidade real de interferir nas contas do pódio.

Na segunda especial, Rodrigues passou para a frente entre os pilotos do campeonato e começou a desenhar a mudança de hierarquia, abrindo uma primeira diferença sobre Araújo, enquanto Hugo Lopes se mantinha na discussão pelos lugares cimeiros.

A manhã que decidiu o rali

O momento determinante da prova surgiu, porém, no arranque da segunda etapa, quando uma escolha de afinação menos conseguida comprometeu as aspirações de Armindo Araújo em Amarante 2.

Nesse troço, o tetracampeão nacional perdeu tempo significativo para Rodrigues, e o golpe foi aprofundado pouco depois em Marão 2, onde o piloto do Toyota voltou a ser mais forte e elevou a vantagem para 16,8 segundos nas contas do CPR: “Este ano temos uma palavra a dizer”, afirmou Rúben Rodrigues no final da manhã, numa declaração que traduziu não apenas a confiança conquistada em prova, mas também a perceção de que o seu projeto desportivo entrou numa nova fase de maturidade.

Reação final não chegou

Apesar de ter ficado em posição delicada, Armindo Araújo ainda reagiu na secção da tarde e reduziu a diferença para 15,2 segundos, antes de a encurtar novamente para 14,3s.

Ao mesmo tempo, Pedro Almeida crescia no rali e assinava mesmo o melhor tempo em Baião, aproximando-se do pódio e colocando pressão adicional sobre Araújo numa reta final em que a luta já não era apenas pela vitória entre os portugueses, mas também pela ordem do restante top-3.

Na última especial, Armindo e Pedro Almeida atacaram para resolver entre si a disputa pela segunda posição, mas Rúben Rodrigues fez o suficiente para controlar a vantagem, fechar o triunfo nas contas do campeonato e sair da Aboboreira com a liderança do CPR.

Mais candidatos, mais incerteza

Se a edição de 2026 do Terras d’Aboboreira confirmou a velocidade de Rúben Rodrigues, também deixou outro dado relevante para o campeonato: há agora mais pilotos em condições de discutir os melhores lugares em cada prova.

Para lá de Rodrigues e Araújo, Pedro Almeida mostrou argumentos sólidos com o Toyota GR Yaris Rally2, José Pedro Fontes manteve-se próximo das posições da frente em várias fases da prova, e Hugo Lopes entrou nas contas iniciais do pódio, num cenário em que os equilíbrios se tornaram mais densos e menos previsíveis. E há ainda, claro, Gonçalo Henriques a quem contratempos mecânicos condicionaram a prova e Ricardo Teodósio, que guie o carro que guiar, é sempre candidato a qualquer coisa.

A isso junta-se o impacto de vários contratempos e de algum potencial ainda por explorar por parte de outras duplas, o que reforça a leitura de que o CPR poderá ganhar em incerteza competitiva aquilo que perdeu com a menor presença de estrangeiros capazes de monopolizar o espetáculo absoluto.

Um campeonato mais aberto

O desfecho da Aboboreira deixa, por isso, uma indicação forte para o resto da temporada: o campeonato está mais comprimido e mais vulnerável a oscilações de forma, afinações, escolhas estratégicas e pequenos erros.

Com Rúben Rodrigues a sair da prova na frente do CPR, com 25 pontos, apenas mais dois do que Armindo Araújo e seis do que Pedro Almeida, a luta pelo título entra nas próximas rondas com uma base competitiva mais larga e com várias combinações plausíveis para os lugares do pódio.

Numa época em que o topo parece menos cristalizado, a melhor lição do Rali Terras d’Aboboreira pode ter sido precisamente esse: a confirmação de que já não há apenas os favoritos habituais, mas um grupo crescente de pilotos capaz de alterar, troço a troço, a ordem – até aqui natural – do CPR.

Estamos claramente a passar por um momento de transição e o resumo de tudo isto é que os veteranos ainda não largam o osso e os mais novos já mostram os dentes, mas a verdadeira guerra está no meio: uma geração intermédia que parou de pedir licença e já morde os calcanhares aos mestres para lhes roubar o trono.